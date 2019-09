Temptation Island, crollo per Serena Enardu: la tronista in condizioni pessime (Video)

Anticipazioni Temptation Island Vip, Serena Enardu e Pago in difficoltà

Dopo l’inizio di Temptation Island Vip è stato subito chiaro a tutti che non ci sarebbe stato per forza un lieto fine tra Serena Enardu e Pago, lei ex tronista di Uomini e Donne lui noto cantautore; questo perché la Enardu si è affezionata al suo tentatore Alessandro Graziani ed è entrata in crisi spiazzando Pago che a un certo punto non ha più riconosciuto la sua dolce metà. Capita anche alle coppie di lunga durata di vivere un periodo di crisi che poi però si trasforma in un’opportunità per ascoltarsi maggiormente e superare ostacoli che sembravano inesistenti o insormontabili; non sappiamo se Pago e Serena siano usciti assieme dal programma di Canale 5 ma è certo che questo è uno di quei periodi.

Temptation Island Vip 2, Serena Enardu in lacrime: il crollo

Lo dimostrano non soltanto le puntate andate in onda sinora ma anche le ultime anticipazioni diffuse tramite un filmato dall’account ufficiale di Temptation Island; qui si vede Serena piangere a singhiozzi probabilmente per la situazione che sta vivendo. Non pensiamo che le lacrime fossero per qualche atteggiamento di Pago – eventualità che comunque non va esclusa affatto – ma siamo più propensi a credere che l’ex tronista di Uomini e Donne si sia molto affezionata al suo tentatore e si trovi in un momento di assoluta confusione. Tutto il resto ce lo svelerà la puntata di Temptation Island Vip che andrà in onda domani.

Le ultime news su Serena Enardu dopo Temptation Island Vip

Intanto non si placa la polemica su Serena che recentemente è stata bersagliata da insulti di ogni tipo per il comportamento sbagliato che secondo molti ha avuto nei confronti di Pago; sua sorella Elga è intervenuta dichiarando di aver già adito le vie legali in alcuni casi. Staremo a vedere cosa succederà dopo che si scoprirà com’è andato il falò di confronto.