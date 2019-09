Serena e Pago lasciano Temptation Island Vip? Anticipazioni e indizi

Temptation Island Vip 2019, anticipazioni su Serena e Pago: la coppia lascerà il programma lunedì prossimo?

Serena e Pago lasciano Temptation Island Vip nella prossima puntata? Le anticipazioni sulla coppia non promettono bene, in più abbiamo raccolto degli indizi qua e là che lasciano pensare a un falò di confronto anticipato. Il loro percorso è iniziato con Serena Enardu non convinta del suo rapporto perché in cerca di altro da parte di Pago. Lui è sembrato cadere dal pero, non riconosceva la sua fidanzata neanche nel comportamento con il tentatore Alessandro Graziani. Dopo diversi falò in cui ha visto video su video di Serena, ha deciso di mettersi in gioco e ha stupito la fidanzata. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti nella scorsa puntata non si aspettava un video del fidanzato, che invece è arrivato eccome. Se lei ha lamentato diverse mancanze, pare non fosse d’accordo con quelle lamentate da lui.

Serena e Pago lasciano Temptation Island Vip nella terza puntata? Gli indizi

Nella prossima puntata di lunedì 23 settembre Serena pare crollerà dopo un falò! Queste anticipazioni di Temptation Island Vip sono arrivate da Uomini e Donne Magazine, ma noi abbiamo notato anche altro. Serena potrebbe arrivare addirittura a chiedere il falò di confronto anticipato dopo il video di Pago che la farà crollare. Sono soltanto ipotesi al momento, non possiamo sapere come sia andata, però abbiamo notato che in un video postato su Instagram dal programma Pago non è presente a un falò. Nel video in questione infatti ci sono soltanto Gabriele, Stefano e Simone. Non c’è neanche Andrea, per cui potrebbe aver accettato il falò chiesto da Nathaly Caldonazzo. C’è invece Stefano, nonostante nei promo abbiamo visto Anna Pettinelli chiedere furiosamente un falò immediato. Magari cambierà idea, oppure le chiederanno di aspettare per sbrigare prima Serena e Nathaly.

Anticipazioni Temptation Island Vip, Serena e Pago abbandonano nella terza puntata di lunedì 23 settembre?

Naturalmente è possibile che Pago abbia lasciato il falò prima del tempo perché scosso da un video di Serena. Alessia Marcuzzi potrebbe avergli dato la possibilità di rientrare prima nel villaggio. Pensiamo però che Serena e Pago lasceranno Temptation Island Vip nella terza puntata anche per uno sfogo che ha avuto l’ex tronista su Instagram. La Enardu infatti ha detto che avrebbe potuto parlare con i fan del reality show la prossima settimana: forse perché lunedì lei e Pago usciranno di scena? Non resta che attendere