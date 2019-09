Temptation, Serena Enardu non ci sta alle critiche: lo sfogo su Instagram

Temptation Island Vip, Serena Enardu torna su Instagram e risponde alle critiche del pubblico

Serena Enardu dopo Temptation Island Vip 2019 è già riapparsa sui social network e oggi ha anche risposto alle critiche su Instagram. I protagonisti del reality show non possono parlare di quanto è successo nello stesso reality, tuttavia oggi Serena ha accennato qualcosina. Lei stessa ha detto, e ricordato, di non poter assolutamente dire nulla di quanto è successo né può parlare di Pago, è ovvio, ma ha voluto comunque accennare qualcosina. Serena a Temptation Island Vip è tra i protagonisti più criticati sul Web, o di sicuro tra quelli messi più in discussione, perché la sua vicinanza al tentatore Alessandro Graziani e soprattutto le sue parole su Pago non sono piaciuti proprio a tutti.

Serena Enardu, arriva la replica alle critiche ricevute durante Temptation Island Vip

Nell’ultima puntata però ha messo un freno con Alessandro, motivo per cui è possibile che nelle prossime puntate potrebbe rendersi conto di non poter fare a meno del fidanzato Pago. Non sappiamo come andrà a finire, intanto vi riportiamo il suo sfogo su Instagram. Serena ha subito detto che per lei è difficile parlare sui social senza poter dire tutto ciò che vorrebbe e confrontarsi con i fan. “Non ho la libertà di esprimermi al cento per cento, quindi faccio veramente fatica”, ha detto. Le piacerebbe confrontarsi con i fan e ha promesso che lo farà non appena possibile. Poi ha risposto alle critiche, tra le righe: “Per il momento, leggo, ascolto e guardo. Mamma mia! Però ci sta. Capisco anche tante cose che leggo, che non mi piacciono ovviamente e non mi riguardano. Capisco anche però che ciò che arriva non può essere a volte compreso. Però va bene così”. Strano che abbia detto, dopo queste parole, che potrà parlarne già la settimana prossima.

Temptation Island Vip, Serena e Pago: falò di confronto anticipato?

Solitamente infatti le coppie e i tentatori di Temptation Island Vip e non possono parlare del programma soltanto quando termina la messa in onda delle puntate. E di certo quella di lunedì prossimo non sarà l’ultima! Anche nel caso in cui ci fosse un falò di confronto anticipato, la coppia non potrebbe comunque parlarne prima. Ma potrebbero essere cambiate le regole del programma o forse si è sbagliata Serena, chissà. Tornando allo sfogo di Serena, ha concluso così: “Ci tenevo a dirvi che ci sono, che mi mancate e che io sono sempre Serena. Sempre”.