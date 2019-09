Anticipazioni Temptation Island, Gabriele Pippo piange al falò (Video)

Terza puntata Temptation Island, Gabriele Pippo in lacrime durante il falò: cos’ha visto?

Cosa succederà a Gabriele Pippo nella terza puntata di Temptation Island Vip? La pagina Instagram del programma ha già dato alcune anticipazioni pubblicando un video in cui si vede il ragazzo decisamente provato: sicuramente vedrà qualche atteggiamento della sua fidanzata Silvia Tirado che non gli andrà a genio… oppure non riceverà nessuna clip da guardare e questa, per lui, sarà la prova che lo ama davvero? Viene naturale scartare quest’ultima ipotesi dopo le parole che i suoi compagni di villaggio gli diranno.

Anticipazioni Temptation Island Vip: il falò di Gabriele e la possibile decisione

Gabriele Pippo piangerà a Temptation Island Vip e i suoi amici gli diranno: “Respira”. Dovrà riprendersi da uno shock! Lui e Silvia hanno fatto tanto chiacchierare non appena hanno messo piede sull’isola delle mille tentazioni e, nella prossima puntata, la giovane potrebbe fare qualche “errore” che non passerà inosservato a Gabriele. Non riuscirà a trattenere le lacrime, Alessia Marcuzzi cercherà di farlo ragionare, ma potrebbe prendere una decisione inaspettata al termine del falò.

Temptation Island news, Gabriele Pippo preoccupato: Silvia Tirado vicinissima a un tentatore?

Silvia Tirado potrebbe essersi avvicinata pericolosamente a un tentatore inaspettato, che ha per lei quelle attenzioni che farebbero innervosire qualsiasi ragazzo! Nella lacrime di Gabriele di Temptation Island si può leggere o delusione o paura di perderla per sempre: non è la prima volta che un concorrente del reality show di Canale 5 chiede il falò immediato per timore di mandare all’aria la propria storia d’amore. Lo farà anche Gabriele? E, nel caso, la sua fidanzata accetterà o preferirà approfondire la conoscenza coi tentatori che le piacciono di più?