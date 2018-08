Temptation Island Vip, riprese iniziate: spunta il primo video e la foto tentatori

Le riprese di Temptation Island Vip sono cominciate: ecco il primo video e le prime foto

Sono ufficialmente iniziate le riprese della prima edizione di Temptation Island Vip! L’account social del programma di Maria De Filippi ha diffuso i primi scatti dalla Sardegna. In primis quello della conduttrice Simona Ventura che di spalle, in riva al mare, accoglie le sei coppie protagoniste. Ovvero: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Poi è spuntata su Instagram una foto rubata che immortala l’arrivo dei tentatori e delle tentatrici nel villaggio Is Morus Relais, dove da quattro anni viene girato il format.

Chi sono i tentatori di Temptation Island Vip

Come si può notare più in basso (cliccando sulla freccia laterale a destra all’interno della foto), i ragazzi e le ragazze sono incappucciati con mantelli neri e bianchi, a differenza della versione classica dove vengono indossate divise blu e rosse. Al momento gli unici tentatori noti sono i seguenti: Davide Rossi (figlio di Vasco), Nicolò Federico Ferrari, Nicolò Raniolo, Andrea Cerioli, Francesco Chiofalo. Tra le tentatrici si parla da mesi di Melissa Castagnoli e Erjona Sulejmani ma al momento mancano le conferme. È certo invece che doveva esserci anche Lidia Vella, ma l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di declinare l’invito.

Temptation Island Vip: brindisi di benvenuto per le coppie

Nelle ultime ore è stato diffuso in rete pure un video nel quale si notano dei bicchieri da brindisi. Come nella versione classica condotta da Filippo Bisciglia, non mancherà nell’edizione Vip il classico brindisi di benvenuto per le coppie, che faranno insieme un’ultima cena prima di dividersi. Le riprese di Temptation Island Vip dureranno 21 giorni: la prima puntata andrà poi in onda su Canale 5 ad ottobre.