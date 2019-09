Temptation Island Vip: Nathalie Caldonazzo scatenata con Michele Loprieno del Trono Over

Continuano a ritmo spedito le registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi partirà su Canale 5 – salvo cambiamenti dell’ultima ora – martedì 17 settembre. In attesa di assistere alla prima puntata, la produzione sta condividendo sugli account Instagram e Facebook delle brevi clip di quello che sta accadendo nel villaggio. L’ultimo video riguarda Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti, sempre più divisi dai vari tentatori e tentatrici. In particolare Andrea non ha gradito il modo in cui la soubrette si è lasciata andare con Michele Loprieno, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne.

Andrea Ippoliti reagisce male al ballo di Nathalie Caldonazzo

Come potete vedere nel filmato più in basso, Nathalie Caldonazzo si è concessa un ballo scatenato con Michele Loprieno, ex volto del Trono Over di Uomini e Donne. L’ex primadonna del Bagaglino si è lasciata andare tra le braccia del tentatore di Temptation Island Vip, facendo arrabbiare parecchio il fidanzato Andrea Ippoliti. Che ha deciso di reagire avvicinandosi pericolosamente alla single Zoe, con la quale ha condiviso una serata di confidenze e sguardi complici. Cosa succederà nei prossimi giorni?

La storia d’amore tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti stanno insieme dal 2016: si sono conosciuti nel circolo alle porte di Roma che entrambi frequentano. Per tutti e due è stato un colpo di fulmine ma nell’ultimo periodo la coppia ha vissuto un momento di crisi. Prima di partire per Temptation Island Vip Nathalie e Andrea hanno avuto un’accesa lite che li ha divisi per tre giorni. La trasmissione Mediaset riuscirà a farli riappacificare o li allontanerà per sempre?