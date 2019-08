Temptation Island Vip: perché Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti non sono sposati

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti sono tra i protagonisti della seconda edizione di Temptation Island Vip, condotta da Alessia Marcuzzi. I due stanno insieme dal 2016 e hanno deciso di mettersi alla prova nel programma di Maria De Filippi per capire meglio il loro sentimento. Una relazione dove la gelosia non manca, soprattutto da parte di Andrea, che è infastidito dai fantasmi del passato. Prima di partire per la Sardegna, dove viene registrata la trasmissione Mediaset, la Caldonazzo ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo nella quale ha parlato del suo rapporto con Andrea e del motivo per il quale non vogliono sposarsi.

Nathalie Caldonazzo parla del rapporto con Andrea Ippoliti

“Andrea è geloso del mio passato, io lo sono solo se lo vedo fare qualcosa che mi infastidisce. Dormo i miei sonni tranquilla: lui non mi dà motivo per essere gelosa”, ha assicurato Nathalie Caldonazzo alla vigilia di Temptation Island Vip. La soubrette, ex storica di Massimo Troisi, ci ha tenuto a puntualizzare che il fidanzato Andrea è un uomo all’antica, serio e con dei valori importanti. Il primo incontro tra i due è avvenuto nel circolo alle porte di Roma che Nathalie e Andrea frequentano da tempo: per entrambi è stato un colpo di fulmine.

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: no al matrimonio

“Andrea è stato sposato 13 anni, mentre io ho sempre pensato che l’importante fosse star bene con il mio uomo. Mi piace avere la libertà di scegliere ogni giorno senza doveri. Il matrimonio spesso e volentieri può essere l’inizio della fine: diciamo che per noi può attendere. Insomma, non abbiamo alcuna fretta”, ha spiegato Nathalie Caldonazzo prima di Temptation Island Vip.

La vita privata di Nathalie Caldonazzo prima di Andrea

Nathalie Caldonazzo non è mai stata sposata ma 14 anni fa dall’ex compagno Riccardo ha avuto la figlia Mia, con la quale ha un buon rapporto seppur conflittuale data l’adolescenza.