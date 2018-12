Nathalie Caldonazzo ricorda Massimo Troisi e si commuove in tv

Ospite di Caterina Balivo l’attrice ricorda il suo grande amore

Nathalie Caldonazzo si commuove ricordando Massimo Troisi. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, il programma in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì, la bella attrice e showgirl italiana ha sfogliato l’album dei ricordi. L’attrice romana ha ricordato gli esordi nel mondo dello spettacolo ed in particolare il suo debutto sul piccolo schermo nel 1997 con il suo ingresso nella compagnia del Bagaglino. Pare che ad introdurla nella compagnia sia stata Valeria Marini, divenuta poi una sua cara amica così come l’altra collega di palcoscenico Pamela Prati. La showgirl, accompagnata in studio dalla madre Leontine Snell, ha anche parlato a lungo della sua vita privata raccontando il rapporto con i genitori, l’amore per Massimo Troisi e il rapporto con la figlia. Nathalie è infatti mamma di Mia, nata 14 anni fa dalla relazione con l’ex compagno Riccardo.

Nathalie Caldonazzo e il ricordo commosso di Massimo Troisi

Il grande amore della vita di Nathalie Caldonazzo è stato senza dubbio Massimo Troisi. L’attrice lo ha ricordato con parole di grande affetto e si è commossa ricordando il loro primo incontro. I due si sono infatti incontrati per la prima volta in un ristorante a Roma e, folgorato dalla sua bellezza, l’attore e regista napoletano ha fatto di tutto per incontrarla ancora. Durante la loro relazione, durata due anni, ci sono stati alcuni momenti di incomprensione ma a legare i due attori c’è sempre stato un forte sentimento. L’amore è durato fino a quel tragico 4 giugno 1994, quando l’attore si è spento a Roma in seguito ad un attacco cardiaco. Oggi, Nathalie si dedica al ruolo di mamma di un’adolescente ribelle e ha ritrovato il sorriso accanto al nuovo compagno Andrea

Nathalie Caldonazzo in studio con la mamma Leontine Snell

Fondamentale nella vita di Nathalie Caldonazzo è stato il ruolo della madre, Leontine Snell. Il padre dell’attrice, un noto playboy romano, è stata invece una figura controversa. Nathalie, che lo scorso anno è stata vittima di un grave incidente, lo descrive come un uomo brillante ma duro e a tratti anche violento. A dare stabilità alla famiglia ci ha pensato così la madre, che a sua volta ha in seguito ritrovato la serenità accanto ad un nuovo grande amore rappresentato dal regista Dino Risi.