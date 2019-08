Temptation Island Vip 2, Nathalie e Andrea esplosivi: “Tre giorni che non parliamo” (Video)

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip 2

Lei è tra le più famose di Temptation Island Vip 2 e assieme a lui farà molto discutere: parliamo di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti che proprio oggi sono stati protagonisti di un nuovo video pubblicato sulla pagina ufficiale del programma di Canale 5. Filmato che non passerà affatto inosservato perché mostra con una certa evidenza che entrambi hanno dei problemi di coppia che ancora non riescono a risolvere e che potrebbero far naufragare la relazione durante la vacanza nel villaggio alla presenza di fior fior di tentatori e tentatrici.

Temptation Island Vip 2, lo sfogo di Andrea Ippoliti

“Abbiamo discusso – racconta sconfortato Andrea Ippoliti in video –… Sono circa tre giorni che non ci parliamo. Ed è per questo che mi trovo qui a casa mia. Questo non vuol dire che ci siamo lasciati – ha precisato –, però ci sono dei problemi da risolvere”. Andrea insomma è stato chiarissimo e quest’esperienza potrebbe servirgli più di quanto crede. Stesso discorso vale per la Caldonazzo.

Nathalie Caldonazzo parla della sua storia d’amore con Andrea Ippoliti

“Mi auguro – queste le aspettative della donna – che Temptation Island serva a tutti e due per capire se alla fine potremo tornare a vivere insieme, però – ha aggiunto dopo, consapevole dei problemi che vive quotidianamente – con altri presupposti e altre dinamiche, oppure… lo scopriremo strada facendo!”. La scelta di portare Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip 2 ci sembra azzeccatisisma e siamo proprio curiosi di scoprire come andrà a finire. Vi lasciamo al video a cui abbiamo fatto riferimento sinora: