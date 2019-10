Temptation Island Vip, Nathalie con tentatore: la verità e le parole su Ippoliti

Nathalie Caldonazzo dopo Temptation Island Vip: il gossip sulla storia con il tentatore Ricky Costantino

In questi giorni si è parlato moltissimo di una presunta storia fra Nathalie Caldonazzo e il tentatore Ricky Costantino per via di una foto in cui i due sono apparsi assieme. Sullo scatto non era stata rilasciata alcuna dichiarazione da parte di entrambi che però hanno tuttora un ottimo rapporto. Cosa c’è davvero allora? Una semplice amicizia o qualcosa di più? Perché la bella Nathalie ha voluto pubblicare una foto in cui compare con un ex tentatore di Temptation Island Vip? Tante le domande dopo quello scatto e una soltanto la risposta. Quella di Nathalie, per l’appunto.

Temptation Island Vip, Nathalie smentisce categoricamente storia con tentatori

Un follower della Caldonazzo infatti le ha chiesto proprio pochissime ore fa delle spiegazioni in merito a questo atteggiamento, domandandole inoltre se voglia scatenare gelosia in qualcuno, cioè in Andrea Ippoliti: “Perché ti fai vedere sempre con tutti i tentatori di Temptation? Vuoi creare invidia a qualcuno?”, queste le parole del follower. “No, guarda – questa invece la risposta dell’attrice – con i tentatori c’è veramente una bella e sana amicizia. Non c’è assolutamente nulla. Siamo grandi amici, sono persone fantastiche, non devo far rosicare nessuno perché non me ne può fr…ar di meno”. Chiara e decisa insomma, come l’abbiamo vista durante il falò di Temptation Island Vip.

Nathalie e Andrea Ippoliti, una storia d’amore naufragata per sempre

La Caldonazzo inoltre al contempo ha stroncato sul nascere qualsiasi pettegolezzo su un possibile ritorno di fiamma con il suo ex. Non che ce ne fosse bisogno dopo la puntata di Uomini e Donne andata in onda la settimana scorsa, ma casomai qualcuno avesse avuto ancora dei dubbi le parole di Nathalie li avranno cancellati del tutto: non c’è alcun ripensamento all’orizzonte e quel che è fatto è fatto ormai.