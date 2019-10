Nathalie e Andrea oggi, Zoe Mallucci confessa problemi: “Smarrita”

Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo oggi

Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo oggi non sono più una coppia, e su questo non ci sono dubbi. Nathalie è andata via dal falò di Temptation Island Vip 2 sdegnata per il comportamento del suo ex, e lui non sembrava intenzionato in alcun modo a riconquistarla; a Uomini e Donne inoltre Andrea e Nathalie se ne son dette di ogni, lei supportata anche da Gianni Sperti che non ha gradito per niente le parole usate da lui nei confronti della donna e più in generale il suo atteggiamento poco chiaro. Ci sono delle novità comunque, e riguardano soprattutto lui e Zoe Mallucci, la tentatrice a cui si è legato durante i giorni di vacanza nel villaggio di Temptation Island Vip.

Le ultime novità su Andrea e Nathalie dopo Temptation Island Vip

Lei invece sembra voler dimenticare il brutto periodo che ha passato dedicandosi completamente a sé stessa e alle persone a cui tiene: se andate su Instagram potete vederla in varie foto con alcuni degli ex partecipanti di Temptation Island Vip, ad esempio con Sharon Macrì, attuale fidanzata di Damiano Er Faina. Nathalie sembra davvero convinta della sua scelta, e anche soddisfatta tra l’altro di aver capito che Andrea non fosse l’uomo adatto a lei: “Guarda sempre più in là di dove arrivano gli occhi”, si legge ad esempio in uno dei suoi ultimi post sul social network di Mark Zuckerberg. Dovevamo comunque mettere in conto che non avrebbe cambiato idea, visto che già a TV Sorrisi e Canzoni aveva rilasciato delle dichiarazioni fortissime su Ippoliti: “Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada”, queste le sue parole.

Zoe Mallucci aspetta Andrea: la tentatrice di Temptation Island Vip ha intenzioni serie

Dicevamo di Andrea. L’ex di Nathalie Caldonazzo su Instagram ha pubblicato dei post in cui parla di sorridere alla vita e che fanno intendere che nonostante le critiche ricevute lui guarda avanti. Non sono tanto i suoi post comunque a far parlare quanto le dichiarazioni che Zoe Mallucci ha recentemente rilasciato a Uomini e Donne magazine: parole che fanno capire che la tentatrice si è affezionata ad Andrea e che per il momento non ha alcuna intenzione di lasciarlo andar via. “Il ritorno da Temptation – queste alcune delle sue dichiarazioni – non è stato facile. Rientrare, i primi giorni senza Andrea, dopo che all’interno del villaggio era stato il mio punto di riferimento, ha reso le cose più complicate: mi sono sentita smarrita e c’è voluto del tempo per metabolizzare tutto […] Dentro il villaggio non mi ero posta limiti e non credo di aver ucciso nessuno avvicinandomi a lui”.

Zoe Mallucci e Andrea oggi: le ultime novità dopo Temptation Island Vip

“Mi sento di dire – ha aggiunto la Mallucci – che, a oggi, non ho voglia di sentire nessun altro. Sono curiosa di capire se quello che mi hanno lasciato le settimane trascorse nel villaggio era legato solo al contesto oppure no. Non mi spaventa nulla. Non sono intimorita dalla differenza di età né dal fatto che Andrea sia un uomo con dei figli, ma è prematuro parlare di tutto questo. Quello che so – ha spiegato – è che, nonostante in tanti stiamo provando a farmi cambiare idea, io ho conosciuto una persona protettiva, sensibile, solare e diretta. Non si è mai dimostrato geloso o irruento nei miei confronti. La descrizione che gli altri fanno di Andrea appartiene a un uomo che io non conosco”. Le parole di Zoe ci fanno pensare a una ragazza non innamorata ma comunque presa da Ippoliti, con il quale però la conoscenza sembrerebbe essersi arenata.

I problemi di Zoe e Andrea: i due non si sono ancora rivisti

Stando alle parole di Zoe pare che Andrea debba risolvere alcune situazioni prima di dedicarsi a lei: “Io e Andrea – ha rivelato la Mallucci – ci stiamo sentendo, ma non ci siamo più visti. Siamo in una situazione di stallo. Deve risolvere delle questioni delicate e non voglio creargli dei problemi”. Staremo a vedere: se son rose – come si suol dire – fioriranno.