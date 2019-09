Temptation Island Vip, Nathalie e Andrea: accuse forti e dure confessioni

Temptation Island Vip, Nathalie e Andrea: addio definitivo

Nessuna riappacificazione tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti dopo Temptation Island Vip. La coppia non è riuscita a superare la prova all’interno del reality delle tentazioni. Infatti, abbiamo assistito a un acceso falò di confronto tra loro. Dopo tre anni di relazione, i due hanno scelto di dirsi addio definitivamente. Ora al settimanale Uomini e Donne Megazine, sia Nathalie che Andrea negano un qualsiasi ritorno di fiamma. Addirittura la Caldonazzo dichiara che per lei Ippoliti non esiste più. La donna non vuole neppure pensare di doverlo incontrare per strada. Ora è pronta a rinascere, sebbene le sembri di essere in una fase in cui sta metabolizzando un lutto. Non riesce a giustificare il comportamento tenuto da Andrea all’interno del villaggio dei fidanzati. Dall’altra parte, anche Ippoliti ritiene che non ci potrà essere alcun ritorno di fiamma. L’uomo è ormai convinto che Nathalie non sia la donna adatta a lui. Con la tentatrice Zoe, invece, sembra essere nato qualcosa di importante!

Nathalie e Andrea dopo Temptation Island Vip nessuna riappacificazione

“Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada”, dichiara Nathalie nel corso della sua intervista. La donna non riesce a concepire il fatto che Andrea l’abbia fatta soffrire durante questa esperienza. “Impossibile” un ritorno di fiamma per la Caldonazzo. Non può fare a meno di parlare del rapporto nato tra Ippoliti e la giovane tentatrice. “Una volta fuori puoi fare quello che vuoi, evitando magari ragazze così giovani”, lancia così la sua frecciatina Nathalie. La Caldonazzo, inoltre, confessa di aver apprezzato il gesto di Alessia Marcuzzi, che durante il falò di confronto ha preso le sue difese e ha placato Andrea. Intanto, Ippoliti ammette su Nathalie: “Non è la donna che fa per me”. Non solo, l’uomo è sicuro che l’ormai ex fidanzata sia “stata distruttiva”. Scendendo nel dettaglio, Andrea non ha accettato i balli, a detta sua troppo provocanti ed esagerati, e le parole utilizzate dalla Caldonazzo nei suoi confronti.

Temptation Island Vip: Andrea Ippoliti e Zoe Mallucci insieme

E su Zoe Mallucci? “Ci siamo piaciuti subito. Era la persona più vicina a me. Credo che avremo modo di approfondire fuori in privato”, dichiara Andrea, confermando di essere stato molto bene con lei e di aver avuto spesso voglia di baciarlo. Per quanto riguarda la Caldonazzo, è sicuro che non ci sarà mai una riappacificazione tra loro.