Temptation, Andrea Ippoliti e Zoe sono fidanzati? I due oggi insieme

Temptation Island Vip 2019, tra Andrea Ippoliti e la tentatrice Zoe Mallucci è scoppiato l’amore? I due si frequentano dopo il reality show

A Temptation Island Vip 2019 potrebbe essere nato un amore: Andrea Ippoliti e la tentatrice Zoe stanno insieme? Nel villaggio dei fidanzati erano inseparabili, si sono scambiati attenzioni per tutta la permanenza di lui e non sono mancati abbracci e momenti lontano dalle telecamere. Si sono infatti rifugiati nella casa delle single ed è stato questo episodio a scatenare la reazione di Nathaly Caldonazzo, ex fidanzata di Andrea ormai. Ippoliti e Zoe erano molto vicini a Temptation Island Vip, lei ha anche versato qualche lacrima scoprendo che ci sarebbe stato un falò di confronto anticipato. Forse però tra i due l’intesa era reale e non dettata solo dalle circostanze, dal reality show insomma. Andrea e Zoe dopo Temptation Island Vip continuano a frequentarsi, ragion per cui la ragazza non aveva motivo di disperarsi!

Temptation, Andrea Ippoliti dimentica Nathaly con la tentatrice Zoe: i due insieme a pranzo

Che la storia con Nathaly sarebbe giunta al capolinea era chiaro a tutti, con tanto di uscita di scena epica della Caldonazzo dopo l’ira dell’ex fidanzato. Forse in pochi si sarebbero aspettati che Andrea Ippoliti e la tentatrice Zoe si sarebbero frequentati anche dopo Temptation Island Vip, invece è proprio ciò che sta succedendo! I due hanno postato tra le stories di Instagram la foto di un pranzetto con vista mare. Il luogo coincide, Fregene per la precisione, il locale pure e persino i piatti a tavola. Insomma, non ci sono molti dubbi sul fatto che Andrea Ippoliti e Zoe dopo Temptation continuano a frequentarsi! Andrea in queste ore sta facendo molto discutere, in primis per la reazione della sua ex moglie che ha parlato di tradimenti scoperti dai loro figli. In più il suo comportamento al falò con Nathaly non è piaciuto a tutti, specialmente quando ha alzato la voce.

Andrea Ippoliti dopo Temptation Island Vip è fidanzato con la tentatrice Zoe?

E stava già facendo discutere per il comportamento proprio con la tentatrice Zoe, ma visto il finale potremmo pensare che ci fosse una reale attrazione e intesa tra i due. E soprattutto che fosse reciproca. Andrea e Zoe comunque hanno eliminato le due foto appena hanno fatto il giro della rete, ma era ormai troppo tardi. Le foto a pranzo fuori insieme sono già ovunque. O forse risalgono a ieri e quindi si sono cancellate in automatico. Poco importa, ciò che è certo è che Andrea e Zoe dopo Temptation si frequentano: sarà amore?