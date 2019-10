Temptation Island Vip, il gossip su Nathaly Caldonazzo e il tentatore Ricky: è nata una nuova coppia?

Nathaly Caldonazzo e il tentatore Ricky sono fidanzati? In queste ore è esploso il gossip sulla showgirl dopo aver postato una foto insieme al tentatore. I due stanno trascorrendo la giornata insieme, dopo essersi conosciuti nel villaggio delle fidanzate a Temptation Island Vip. Sappiamo che non sono soli, almeno a pranzo non lo erano. Insieme a loro c’erano anche Alessandro e Riccardo, i tentatori di Serena Enardu e Delia Duran. I quattro si sono ritrovati a Roma, per una rimpatriata forse, intanto Nathaly e Ricky Costantino sembravano più in sintonia rispetto a come lei possa sembrarlo con gli altri due ragazzi presenti. Hanno anche viaggiato insieme in macchina, mentre gli altri due erano in un’altra auto. Semplici indizi che non fanno una prova, è vero, ma non è finita qui.

Nathaly Caldonazzo fidanzata con un tentatore? La foto accende il gossip

Dopo che Nathaly ha postato la foto insieme al tentatore Ricky in molti hanno commentato chiedendo se tra loro ci sia del tenero. E allora, Nathaly Caldonazzo dopo Temptation Island Vip si è fidanzata? Lei ha messo “mi piace” a uno dei tanti commenti in cui gli è stato chiesto se Ricky fosse il suo nuovo fidanzato. Inoltre, Serena Enardu ha commentato scrivendo “Belli!!!” e anche delle faccine con gli occhi a cuoricino. Tutto lascerebbe pensare insomma che stia nascendo una nuova coppia! Eppure, la Caldonazzo nel postare la foto ha scritto: “Good vibes Only… #amicizia#complicita#allegria#serenita#mylife”. Tra gli hashtag, come avrete notato, c’è la parola amicizia e allora dobbiamo pensare che non ci sia nulla di tenero.

Nathaly Caldonazzo dopo Temptation Island Vip, il suo nuovo fidanzato è il tentatore Ricky Costantino?

Se son rose fioriranno, ma per il momento dobbiamo fidarci di ciò che ha scritto Nathaly. Certo, il commento di Serena e il suo like ai commenti in cui si parla di fidanzato hanno insospettito più di qualcuno. Tuttavia, potrebbe trattarsi di un inizio di conoscenza e per questo è giusto che per ora si parli solo di amicizia. Poi chissà…