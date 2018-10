Temptation Island Vip, Lenticchio sbugiarda Alessandra: “Occhi a cuore per Cerioli”

Lenticchio attacca Alessandra Sgolastra dopo Temptation Island Vip

Non si finisce di parlare di Temptation Island Vip, ma a noi va bene così. Oggi scopriamo che Lenticchio ha sbugiardato Alessandra Sgolastra a proposito di Andrea Cerioli. Di questa ragazza si sta parlando davvero molto, il suo atteggiamento non ha convinto la gran parte del pubblico e pochi le hanno creduto al falò di confronto. Nella puntata speciale, nello studio di Uomini e Donne, è stata anche contraddittoria. Oggi le parole di Francesco Chiofalo su Alessandra convincerano ancor di più i molti che già pensavano che alla ragazza interessi Andrea Cerioli. Dell’ormai ex fidanzato Andrea Zenga, in relazione a lei, non se ne parla quasi più.

Ad Alessandra piaceva Andrea Cerioli nel villaggio? Parla Lenticchio

Stanotte Francesco, per gli amici Lenticchio, ha risposto alle domande sull’esperienza a Temptation Island Vip, dove è stato tentatore. A proposito di Alessandra ha detto: “Penso che lei al falò di confronto con Zenga sia stata un po’ falsa quando ha detto ‘Io piaccio a Cerioli, ma lui non piace a me’. La cosa era evidente. Io già dal terzo giorno avevo detto a Cerioli ‘Guarda che questa ti guarda con gli occhi a cuoricino’. A lei Cerioli piace ed è sempre piaciuto”. E sul fatto che le piaccia ancora oggi non ci sono più dubbi: Alessandra e Andrea Cerioli sono sempre più vicini, gli indizi che lasciano sui social network parlano chiarissimo.

Lenticchio parla anche di Nilufar e Nicolò dopo Temptation Island Vip

Oltre che su Alessandra, a Lenticchio sono arrivate domande anche su Nilufar e Nicolò, che hanno avuto un chiarimento acceso a Uomini e Donne con Giordano. Su loro due ha detto: “Dato che conosco sia Nilufar sia Nicolò non voglio mettere in difficoltà nessuno dei due. Ma sarei bugiardo se non dicessi che Nilufar a parlare con Nicolò si trovava molto bene. Spero che lei non me ne voglia per averlo detto”.