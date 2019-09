Temptation Island Vip, Er Faina chiede confronto: epica la reazione di Sharon (Video)

Anticipazioni Temptation Island Vip, l’ultimo video su Damiano Er Faina e Sharon Macrì

Il profilo ufficiale di Temptation Island Vip continua a pubblicare anticipazioni-video succosissime che strizzano l’occhio agli amanti del trash e al tempo stesso ci aggiornano sulle vicende del programma senza svelarci troppo. L’ultimo video riguarda Damiano Er Faina e Sharon Macrì che a quanto pare usciranno dalla trasmissione durante la seconda puntata (o comunque agli inizi della terza), quando saranno sostituiti o da Gabriele Pippo Franco e Silvia Tirado oppure da Alex Belli e Delia Duran. Cos’è successo nel filmato? Non si tratta di un video lunghissimo ma farà molto parlare.

Temptation Island Vip 2, la reazione di Sharon Macrì al confronto immediato: il pubblico mormora

Per la precisione, si vede Sharon Macrì raggiunta da Alessia Marcuzzi che le comunica la volontà di Er Faina di andare al confronto immediato. Una notizia a cui la ragazza reagisce in maniera epica, forse per imbarazzo o forse perché davvero assonnata; sì, avete letto bene e no, non abbiamo sbagliato a scrivere perché Sharon farà una domanda alla Marcuzzi che farà sorridere alcuni – anzi molti – e innervosire altri: “Adesso – queste le parole della Macrì –? Il falò adesso? Ma io ho sonno!”. Inutile dirvi che le prime reazioni sul profilo ufficiale di Temptation Island sono di sgomento: è questo l’interesse che la ragazza prova per Damiano – sembra di leggere tra le righe – se invece di essere preoccupata pensa a dormire?

Le due nuove coppie di Temptation Island Vip faranno molto discutere

Lunedì 16 settembre non vedremo soltanto il confronto tra i due ma assisteremo – come già anticipato – anche all’ingresso delle due nuove coppie, e pure queste faranno molto discutere: Delia sembra aver perso la testa già per un tentatore palestrato mentre Silvia pare aver mandato in tilt numerosi tentatori con alcuni inaspettati atteggiamenti. Una puntata tutta da vedere insomma, quella del 16 settembre, e che si spera superi il 18% del primo appuntamento televisivo: è proprio questo a cui si ambisce con l’arrivo di ben due nuove coppie di fidanzati!