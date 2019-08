Temptation Island Vip, lo sfogo di Er Faina dopo l’attacco di Vladimir

Temptation Island Vip, Damiano Er Faina concorrente: le polemica continua

Continua la polemica riguardante la partecipazione di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip. L’influencer farà parte del cast della versione Vip del reality insieme alla fidanzata Sharon. Da quando sono trapelati i nomi delle coppie che parteciperanno a questa nuova edizione le polemiche non si sono cessate in alcun modo. In particolare, la partecipazione di Er Faina sta facendo non poco discutere. Sui social, gli utenti hanno assistito alla guerra tra il diretto interessato e Francesco Chiofalo. E non solo: Damiano è stato anche attaccato da Tina Cipollari. Ora a dire la sua su Twitter ci pensa anche Vladimir Luxuria. Quest’ultima, come sempre, non le manda a dire e fa notare tutta la sua disapprovazione. Sono davvero tanti coloro che non hanno per nulla apprezzato la scelta che il reality ha preso, dando un’opportunità televisiva a Damiano. L’influencer si è fatto conoscere sul web criticando proprio il mondo della tv e, pertanto, la sua partecipazione al programma risulterebbe contraddittoria. Ora Er Faina si lascia andare a un nuovo sfogo su Instagram

Damiano Er Faina a Temptation Island Vip: Vladimir Luxuria attacca e lui si sfoga sui social

“Volevo ricordare a tutti che sono in atto le consultazioni del Presidente della Repubblica. Non abbiamo un governo. Tra due giorni inizia la Serie A. Io sono contento che parlate di me, ma forse ci sta un po’ di meglio da fare, credo”, dichiara Damiano attraverso un video condiviso sulle Stories di Instagram. Questo nuovo sfogo sembrerebbe legato all’ultimo attacco ricevuto, ovvero quello di Vladimir. Quest’ultima definisce Er Faina “hater sui social” e ironizza sul fatto che sia stato premiato diventando concorrente della nuova edizione del reality. A detta di Luxuria per “fare carriera si devono offendere” le presentatrici televisive e le coppie gay, ironizzando proprio sulle critiche fatte da Er Faina su alcuni personaggi noti in tv in passato.

Temptation Island Vip: non cessa la polemica per l’arrivo di Er Faina in tv

“La stessa tv che lui critica adesso è quella in cui ci vuole sguazzare. Coerenza zero”, conclude Vladimir nel suo post su Twitter. Sembra proprio che siano in molti coloro che si sono schierati contro la partecipazione di Er Faina alla versione Vip del reality. L’influencer, nelle sue Stories su Instagram, cerca di mantenere la calma, ma ormai la polemica ha preso il sopravvento!