Temptation Island Vip, Elga su Serena e Pago: “Mi auguro che si lascino”

Temptation Island Vip, Elga Enardu spiazza su Serena e Pago

Una confessione che sconvolge quella che fa Elga Enardu sulla storia tra Serena e Pago, che si sono messi alla prova a Temptation Island Vip. La coppia ha scelto di intraprendere questo percorso per riuscire a capire se il loro è un vero amore oppure no. Sono diversi gli aspetti negativi che Serena ha riscontrato, nel corso degli anni, nella sua storia con il cantante. Con il resto dei partecipanti, presenti nel villaggio delle fidanzate, si è spesso confidata, rivelando i problemi di coppia che non riesce a superare. Dall’altra parte Pago mostra tanta sofferenze, nel sentire determinate parole uscire dalla bocca di chi ama. Non solo, Serena sta anche instaurando un rapporto molto forte con il tentatore Alessandro. Un altro fattore che non può non far provare dispiacere a Pago. A parlare di quanto stiamo guardando sul piccolo schermo ci pensa Elga, la quale dice la sua sulla situazione che sta vivendo la sorella nel villaggio delle fidanzate. E ora sono in tanti a chiedersi cosa è accaduto durante il falò di confronto tra Pago e Serena. Durante un’intervista su Uomini e Donne Magazine, Elga svela qual è il suo punto di vista. La Enardu spera che questa coppia si divida, per la felicità di entrambi. Allo stesso tempo sa quanto questo possa essere difficile per i due.

Serena e Pago a Temptation Island Vip: Elga Enardu delusa da Pago

E mentre ancora il pubblico deve assistere al resto del percorso delle coppie presenti nel reality, le registrazioni sono già terminate. Serena è tornata a casa e ha riabbracciato sua sorella e il cognato Diego Daddi. Quale decisione avrà preso questa coppia? Nel corso dell’intervista,Elga confessa: “Sarò onesta: io mi auguro che si lascino. Per la felicità di entrambi, preferirei che si aprissero a un’opportunità di coppia più bella. Dall’altra parte so quanto sia difficile che questo accada: ci hanno provato tante volte a separarsi, ma non resistono l’uno lontano dall’altra.”. La fidanzata di Diego è convinta che la scelta migliore per entrambi sia lasciarsi, probabilmente perché sono davvero troppi i problemi che hanno ormai infangato la loro storia. Ma non solo: “Pago mi ha molto delusa, perché sa bene che nel ballo sia io che mia sorella ci esprimiamo. Sono in crisi perché si amano, però a volte l’amore, soprattutto quando si matura, non basta.”. Elga, in questo caso, difende la sorella da chi la accusa di essersi lasciata troppo andare e di aver fatto soffrire Pago.

Temptation Island Vip, ecco cosa pensa Elga sul tentatore Alessandro

Non sappiamo ancora cosa sia accaduto tra loro, ma ricordiamo che Pago, qualche settimana fa, ha condiviso con il pubblico un video in cui fa, con la mano, il segno delle corna. Il suo gesto ha fatto subito pensare in negativo, ovviamente. E mentre i telespettatori si scagliano contro Serena, Elga dice la sua sul tentatore Alessandro: “Penso che lei ne sia affascinata. È un ragazzo elegante e rispettoso così come Pago è un uomo delicato. Può essere ambito da tante donne”.