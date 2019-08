Temptation Island Vip, il figlio di Alba Parietti nel cast? L’indiscrezione

Coppie Temptation Island Vip: spunta anche il nome di Francesco Oppini

Potrebbe esserci pure Francesco Oppini nel cast della seconda edizione di Temptation Island Vip, in onda a metà settembre su Canale 5. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini sarebbe stato contattato dalla redazione di Maria De Filippi per partecipare con la fidanzata Cristina. Per Francesco non sarebbe la prima esperienza televisiva: in passato ha partecipato a La Fattoria di Barbara d’Urso. Attualmente è uno dei commentatori sportivi di 7 Gold: Francesco è un grande appassionato della Juventus. Ma il vero lavoro del ragazzo è un altro, ovvero il venditore di auto. Oppini Junior è pronto a mettersi in gioco nell’isola delle tentazioni?

Nel cast di Temptation Island Vip Francesco Chiofalo e Antonella

Sempre secondo quanto rivela Il Vicolo delle News, alla seconda edizione di Temptation Island Vip prenderanno parte Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. I due sono diventati popolari proprio grazie a questo format: nel 2017 lui ha partecipato con l’ex fidanzata Selvaggia Roma mentre lei si è fatta notare come tentatrice di Nicola Panico. Lo scorso anno Lenticchio è stato uno dei tentatori di Temptation Island Vip ma la sua permanenza è stata piuttosto breve. Pare certo anche il nome di Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea mentre sono ancora in forse i nomi di: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Aida Yespica e Geppy Lama, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile.

Quando inizia Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi

Temptation Island Vip, dopo il successo dello scorso anno, sarà condotto da Alessia Marcuzzi che raccoglie – per l’ennesima volta – il testimone di Simona Ventura. Il docu-reality partirà su Canale 5 a metà settembre mentre l’inizio delle riprese è previsto a fine agosto all’Is Morus Relais, in Sardegna.