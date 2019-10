Temptation Island Vip, Belli: “Mi sono rotto i co….ni”, allarme rosso su Delia

Temptation Island Vip anticipazioni, Alex Belli e Delia Duran si lasciano? In arrivo un falò molto complicato

Un nuovo spoiler dal profilo Instagram di Temptation Island Vip accende un campanello d’allarme su Alex Belli e Delia Duran: rimarranno insieme o si lasceranno? I due sono entrati in corsa nel reality show, ma hanno avuto un percorso di sicuro non semplice, almeno da una parte. Se Alex Belli ha stretto amicizia con una tentatrice ma all’unico scopo di sfogarsi sui pensieri che lo tormentano, Delia si è avvicinata molto al single Riccardo e potrebbe superare ogni limite nella prossima puntata, quella finale. Lunedì infatti andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island Vip, ma non mancheranno video nel Pinnettu per i protagonisti. Quello che riceverà Alex potrebbe spingerlo a prendere decisioni drastiche sulla storia con Delia.

Alex Belli esausto, il video di Delia e Riccardo lo manda in tilt: “Mi sono rotto”

Non sappiamo al momento se Alex e Delia si sono lasciati oppure no, perché le anticipazioni di Temptation Island Vip non rivelano gli esiti dei falò di confronto finali. Tuttavia, Alex ha ammesso di essere molto geloso della sua donna e vederla così vicina a Riccardo potrebbe averlo infastidito oltre ogni limite. Nel nuovo video, Delia Duran e il tentatore Riccardo hanno ballato a stretto contatto, occhi negli occhi, con tanto di rosa fra i denti. Chissà che non se la siano anche passata da una bocca all’altra. Alex ha guardato il video nel Pinnettu, poi è uscito ed è esploso: “Andiamo a fare sto ca..o di falò che mi sono rotto i co….oni. Dai su, forza e coraggio”.

Temptation, il falò di Alex e Delia nell’ultima puntata: cosa succederà?

La complicità tra Delia e Riccardo ha infastidito Alex sin da subito, infatti nell’ultima puntata ha avuto una reazione spropositata (che però è stata messa in dubbio da molti). Il ballo tra la sua fidanzata e il tentatore comunque dovrebbe risalire al weekend da sogno che concede la produzione prima dei falò finali. Queste immagini spingeranno Alex lontano da Delia oppure la sua gelosia passerà immediatamente, appena vedrà la sua amata? Lunedì scopriremo anche come si concluderà il complicato falò tra Serena e Pago…