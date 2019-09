Temptation Island Vip anticipazioni stasera, Alessia affranta: video-verità sulle coppie

Anticipazioni stasera Temptation Island Vip, il video ufficiale sulla partenza infuocata

La prima puntata di Temptation Island Vip 2 sarà infuocatissima a giudicare dal video ufficiale diffuso dal profilo Instagram della trasmissione di Canale 5. Delle anticipazioni su stasera, quelle che abbiamo visto, che non fanno presagire nulla di buono per alcune coppie; per la precisione per Serena Enardu e Pago, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. Un’Alessia Marcuzzi affranta più dei diretti interessati – questo è ciò che si vede nel filmato – cerca con tatto di dire che stanno per arrivare altri video, e loro, distrutti, si lasciano andare a riflessioni sul proprio rapporto con aria visibilmente preoccupata. Dobbiamo ancora dirvi altro? Certo che sì.

Temptation Island Vip 2 anticipazioni puntata oggi: Pago, Nathalie e Simone affranti

“Mi dispiace – queste le parole della Marcuzzi a Pago – perché stasera è anche il tuo compleanno…”. “Un Happy birthday non male…”, risponde lui dopo aver visto probabilmente il filmato che abbiamo condiviso con voi qualche tempo fa sul comportamento di Serena. “Tu ti comporti così – si sente esclamare a un certo punto Andrea Ippoliti probabilmente riguardo al comportamento della sua Nathalie –? E io mi comporto così? È una conseguenza”. “Lui di me non ha capito niente”, queste invece le parole della Caldonazzo. E che dire di Simone Bonaccorsi? La faccia pietrificata è tutto un programma, e il dispiacere di Alessia è evidente. Il filmato lo trovate qui di seguito, e siamo sicuri che arriverete alle nostre stesse conclusioni dopo averlo visto:

Cosa sappiamo finora su ciò che è successo a Temptation Island Vip 2

Finora sappiamo che a Temptation Island Vip è stata già sostituita una coppia con quella formata da Pippo Franco e dalla fidanzata perché due dei partecipanti hanno deciso di ritirarsi. Abbiamo visto nascere un legame vero tra due persone molto diverse l’una dall’altra, e sappiamo pure che una seconda coppia è in procinto di lasciare. Staremo a vedere cosa succederà questa sera, e non vediamo l’ora di scoprirlo viste le anticipazioni pubblicate sinora! Restate con noi!