Temptation Island Vip anticipazioni: nuova coppia e spettro tradimento

Temptation Island Vip anticipazioni: arriva un’altra nuova coppia nel reality e si allunga lo spettro di un burrascoso tradimento

La seconda puntata di Temptation Island Vip ha visto un’altra coppia finire anzitempo l’esperienza nel reality (Er Faina e Sharon) e il subentro di due nuovi concorrenti (Silvia e il fidanzato Gabriele, il figlio di Pippo Franco). Oltre a questo sono proseguiti i dubbi tra Pago e Serena, mentre Anna Pettinelli è scoppiata in lacrime per una presunta vicinanza del suo Stefano a Cecilia Zagarrigo, ex volto noto di Uomini e Donne. Ma gli attriti e le incomprensioni più forti ci sono stati tra Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea (e il bello deve ancora venire). Altra coppia che pare piuttosto scricchiolante è quella formata da Simone Bonaccorsi (innamoratissimo) e Chiara, molto vivace all’interno del villaggio dei single. Ma che cosa succederà nella terza puntata?

Nathalie e Andrea, situazione scottante

La terza puntata vedrà quasi sicuramente la resa dei conti tra Nathalie e Andrea, visto che lui è finito di nuovo con Zoe nella casa delle single senza telecamere (qualcuno crede che addirittura ci possa essere stato più di un semplice bacio. Lo spettro di un tradimento c’è). “Quello che vedrà sarà davvero forte. Immagini che mai si sarebbe aspettata di vedere”, ha anticipato Alessia Marcuzzi. Nel frattempo anche il figlio di Pippo Franco pare che andrà in difficoltà. “Siamo anni luce oltre il rispetto”, ha sussurrato riferendosi alla compagna. Chissà cosa avrà visto. Dovrebbe esserci anche un falò di confronto tra Anna Pettinelli e Stefano. Inoltre sono in arrivo altri grattacapi per Bonaccorsi (“Il cuore mi sta scoppiando che è successo?). Infine la Enardu sarà toccata da un qualcosa che la farà scoppiare in lacrime in riva al mare. Crisi personale o Pago ha si è avvicinato a qualcuna?

Anticipazioni Temptation Island Vip: Er Fain e Sharon doppio testacoda, arriva una nuova coppia al loro posto

Durante l’ultima puntata ci sono stati un paio di testacoda che hanno visto protagonisti Er Faina e Sharon. Prima il romano ha voluto vedere a tutti i costi la fidanzata che, non avendo per nulla condiviso la decisione perentoria di una falò anticipato, ha piantato in tronco lo YouTuber, andandosene da sola dallo show. Tuttavia, a distanza di qualche giorno, Damiano è tornato disperato nella trasmissione, chiedendo al programma di farle incontrare la sua ex. Sharon ha accettato e i due si sono riuniti. La loro uscita permetterà a un’altra coppia di sbarcare sull’isola: trattasi di Delia Duran e Alex Belli.