Temptation Island Vip anticipazioni: “A letto insieme”, Gabriele nei guai

Temptation Island Vip anticipazioni, Silvia e Valerio “a letto insieme”. Gabriele nei guai

Temptation Island Vip ha già mietuto una vittima e non è detto che a breve non sia il turno di qualche altra coppia. Nella scorsa puntata Nathalie Caldonazzo ha piantato su due piedi Andrea. Ora, a rischiare fortemente sono Gabriele Franco e Silvia Tirado. Dalle ultime anticipazioni fatte trapelare dallo show, la ragazza sembra che si sia avvicinata ancor più pericolosamente al tentatore Valerio. La redazione del reality, che ha pubblicato una breve clip sui suoi canali social, mostra i due assai in ‘contatto’. “A letto insieme” è il titolo dato al filmato, in cui interviene anche Anna Pettinelli che, parlando della situazione dei due giovani agli altri single del villaggio, si chiede come potrà reagire Gabriele alla vista di un simile video.

Anticipazioni Temptation Island Vip: si avvicina l’addio di Chiara e Simone, il gossip

Gabriele e Silvia non sono l’unica coppia in forte crisi. A scricchiolare in modo evidente c’è anche quella formata da Pago e Serena Enardu. L’ex tronista ha fatto capire chiaramente al compagno di avere bisogno di più attenzioni e di aver vissuto il rapporto sottotono negli ultimi anni. Dal canto suo il musicista non si capacità di come lei possa avere atteggiamenti tanto confidenziali con alcuni single dello show. Ci sono poi Simone e Chiara che, secondo quanto fatto intendere da Alessia Marcuzzi nell’ultima puntata del programma, dovrebbero mettere fine alla loro love story.

Temptation Island Vip, arrivano Alex Belli e Delia Duran

Lunedì 30 settembre si vedrà anche un nuovo ingresso nello show. In terra sarda sbarcheranno Alex Belli e Delia Duran. Si tratta del secondo innesto ‘in corso’. A far intervenire la trasmissione con delle entrate ‘straordinarie’ sono stati gli abbandoni anticipati di Er Faina e Sharon e di Ciro Petrone e Federica Caputo. Quest’ultima coppia è stata squalificata dal reality, dopo che l’attore ne ha violato le regole, facendo un’invasione di campo. Resta epica la sua corsa sulla spiaggia.