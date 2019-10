Temptation Island Vip, Alex e Delia: la nuova frecciatina di Mila Suarez

Temptation Island Vip, Alex e Delia: arriva una nuova frecciatina di Mila Suarez

Alex Belli e Delia Duran stanno portando avanti il loro percorso di coppia a Temptation Island Vip ed ecco che arriva una nuova frecciatina di Mila Suarez. Nel corso della puntata in onda ieri, il pubblico di Canale 5 non ha per nulla apprezzato l’atteggiamento tenuto dall’attore. Scendendo nel dettaglio, Alex è stato accusato sui social per alcune affermazioni fatte all’interno del villaggio dei fidanzati. Belli si è lasciato andare a un duro sfogo dopo aver visto un filmato che ritraeva la sua fidanzata in compagnia del tentatore Riccardo. Sembra proprio che il comportamento di Delia non sia stato apprezzato dall’attore, che a sua volta è stato poi criticato sui social. Le sue frasi hanno diviso il web, mentre dall’altra parte arriva anche il commento di Mila. Ricordiamo che la Suarez ha avuto una turbolenta relazione con Belli. I rapporti tra i due, però, si sono completamente rovinati nel corso della loro rottura. Ed ecco che ora Mila lancia una frecciatina.

Alex Belli divide il pubblico di Temptation Island Vip e non manca la frecciatina di Mila Suarez

“Popolo del web, meno male che ho voi che mi strappate tanti sorrisi e, in questo caso, anche delle belle risate”, scrive Mila condividendo una foto inviata dai suoi fan. “Il percorso di Delia e Mr Centovetrine avrebbe avuto senso solo se tra le tentatrici ci fosse stata lei. Solo lei, la regina, avrebbe potuto risollevare questo trash”, scrivono i fan della Suarez sui social. Pioggia di critiche per Belli, che divide il web su diversi punti di vista. Nel frattempo, Mila non le manda a dire. L’ex concorrente del Grande Fratello non si lascia sfuggire questa occasione per attaccare l’attore sui social.

Temptation Island Vip, Mila Suarez: la reazione di fronte alla partecipazione di Alex e Delia

Non appena ha saputo della partecipazione di Alex e Delia, Mila ha detto la sua. La Suarez ha, nuovamente, criticato e accusato duramente il suo ex fidanzato. “A loro interessa solo lo spettacolo, farsi vedere e fingere di essere ciò che non saranno mai, liberi e sereni”, dichiarava Mila sulla coppia alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.