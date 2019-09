Cosa pensa Mila Suarez della partecipazione di Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip

Com’era prevedibile, Mila Suarez ha attaccato Alex Belli e Delia Duran per la loro partecipazione a Temptation Island Vip. I due sono stati chiamati in corsa da Maria De Filippi per sostituire le coppie che hanno lasciato con largo anticipo il docu-reality di Canale 5. Delia e Alex, insieme da un anno, faranno il loro ingresso nella quarta puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Ma la Suarez ha già criticato pubblicamente la coppia che, a suo dire, starebbe insieme per business. Non solo, secondo Mila Alex e Delia dovrebbero ringraziarla visto che è grazie a lei che hanno acquistato maggiore popolarità dopo i numerosi incontri-scontri all’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Mila Suarez attacca Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip

“Prima di partire per Temptation avrebbero dovuto mandarmi duecento rose rosse per ringraziarmi. Quando io ero al GF, sono entrati nella Casa per confrontarsi con me solo per avere visibilità, ma non c’era bisogno di farlo in tv… A loro interessa solo lo spettacolo, farsi vedere e fingere di essere ciò che non saranno mai, liberi e sereni”, ha dichiarato Mila Suarez alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Per la 31enne Alex Belli e Delia Duran sono solo due strateghi, che fanno di tutto per mettersi in luce. “Lui è un bravo attore e, nella vita reale, è uno stratega. Tutto gli fa gioco, anche quando mi ha lasciato in quella camera d’albergo ancora in convalescenza, sapeva che io non avrei taciuto. Però doveva correre da lei, che evidentemente non aspettava altro. Delia pensa di aver fatto jackpot, ma si ricrederà”, ha aggiunto.

Alex Belli e Delia Duran una storia d’amore finta? Le accuse di Mila

“Io comincio a sospettare che sia tutto finto, la maggior parte dei loro lavori sono autoscatti. Sono troppo concentrati su di loro, ancora mi chiedo come sia possibile essere così egocentrici in un rapporto a due. Stanno insieme per interesse e per fare affari, non credo ci sia amore tra di loro”, ha ribadito Mila Suarez che, dopo la tormentata relazione con Alex Belli, non ha ancora trovato l’amore. Intanto l’ex attore di Centovetrine e la fidanzata Delia Duran faranno il loro debutto nella puntata di Temptation Island Vip in onda lunedì 30 settembre.