Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi nuova conduttrice? L’indiscrezione

Temptation Island Vip 2: Alessia Marcuzzi alla conduzione?

Dopo diverse voci che si sono rincorse nelle ultime settimane circa la nuova edizione di Temptation Island Vip, sembra che ci sia un nuova conduttrice, dopo l’addio di Simona Ventura. Il nome fatto, dal settimanale Spy, è quello di Alessia Marcuzzi. La presentatrice de L’Isola dei Famosi e volto de Le Iene, potrebbe arrivare al timone dello show di Canale 5 che mette in gioco le coppie vip. Simona Ventura, che ha divertito il pubblico nella scorsa edizione del programma, ha deciso infatti di non partecipare per il secondo anno alla trasmissione, soprattutto dopo aver accettato di tornare in Rai per The Voice of Italy. È stato proprio il settimanale nell’ultimo numero ad anticipare la notizia. Per ora, ovviamente, non si hanno conferme. Si tratta semplicemente di un’indiscrezione che però sta facendo il giro del web. Se davvero così fosse, Alessia Marcuzzi potrà contare sul successo di Temptation Island Vip, dati anche i risultati un po’ deludenti delle ultime puntate live del reality show, L’Isola dei Famosi.

Temptation Island Vip 2: Belen Rodriguez al timone del programma?

Sono tanti i gossip che stanno interessando il programma di Canale 5, Temptation Island Vip. Se Spy oggi ha rivelato che sarà Alessia Marcuzzi al timone dello show, secondo invece un altro settimanale, Oggi, qualche settimana fa sarebbe stata Belen Rodriguez la nuova conduttrice. La bella showgirl argentina infatti avrebbe fatto il pieno di programmi nel 2019: tra gli altri anche Tu si que vales e Colorado. Un altro nome fatto era anche quello di Valeria Marini. La soubrette, che avrebbe un nuovo fidanzato, era stata presa in causa per sostituire SuperSimo alla conduzione. Quanti nomi fatti, ma nessuna conferma ancora da casa Mediaset.

Temptation Island Vip e la presenza di Valeria Marini

Tante novità avrà la seconda edizione di Temptation Island. Sempre secondo Spy, rivedremo anche un altro volto famoso del programma. Parliamo di Valeria Marini che comparirà come ospite speciale. Niente altro è stato però rivelato e non ci sono per ora delle conferme a tutti questi gossip.