Temptation Island: via alle riprese, immagini inedite dal web (video)

Per i fan dei reality non c’è niente di meglio che due edizioni di Temptation Island a distanza di pochi mesi. Dopo le ultime puntate, terminate con il trionfo dello share, l’isola delle tentazioni non lascia il pubblico in astinenza e si prepara a tornare in onda. La nuova stagione partirà il prossimo 10 settembre, sempre in prima serata, sempre su Canale 5.

Manca quindi meno di un mese per immergerci nuovamente nelle acque della spiaggia dell’Is Morus Relais, anche se solo virtualmente. C’è però chi lo sta facendo davvero, proprio in queste ore.

Dato che il tempo stringe infatti, è quasi tutto pronto per la nuova edizione del reality e, di conseguenza, la produzione si è già messa all’opera.

Così, mentre pian piano conosciamo le nuove coppie protagoniste del viaggio dei sentimenti – senza farci mancare già alcune segnalazioni scottanti – sembra proprio che, in Sardegna, il programma sia già partito.

Gli indizi sono chiari, non lasciano spazio ad alcun dubbio. A pubblicarli sono stati dei fortunatissimi fan che, casualmente, si sono imbattuti nei concorrenti della trasmissione.

Proprio nelle ultime ore infatti, su TikTok sono apparsi diversi video in cui è palese che si stia registrando proprio Temptation Island. Sono stati caricati da utenti che, trovandosi nei pressi della spiaggia dell’Is Morus Relais, hanno catturato quelle che sono le prime immagini di questa nuova stagione. Nonostante nei commenti qualcuno sia dubbioso, le clip parlano chiaro.

I video inediti delle riprese

I TikTok sono tutti molto simili e mostrano i nuovi protagonisti del programma durante un bagno in spiaggia. In questo caso, si tratta quasi sicuramente del villaggio dei fidanzati, dato che, se si fa caso, si noterà che i soggetti presenti nel video sono quasi tutti uomini.

I ragazzi scherzano tra loro in acqua, schizzandosi e conoscendosi. Una clip successiva mostra invece tre ragazze fare il bagno, probabilmente tre tentatrici.

All’inizio di un altro video però, si vede uno dei (presunti) fidanzati recarsi in acqua insieme ad una ragazza. Che stiano iniziando già delle conoscenze intime con le tentatrici? Chissà…

Probabilmente però, anche stavolta ne vedremo delle belle, soprattutto considerando che, come riporta un utente nei commenti dei video, le registrazioni sembrano essere iniziate da soli 3 giorni. In attesa di scoprire cosa ci riserverà questa nuova edizione, ci godiamo le presentazioni delle coppie sui canali Mediaset.