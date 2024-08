Temptation Island, Diandra e Valerio: rivelazioni scottanti su di lui!

L’estate giunge al termine e, come di consueto, iniziano a prendere forma le trasmissioni che arricchiranno la programmazione del prossimo autunno di Canale 5. Tra i tanti programmi che terranno compagnia agli italiani in questo periodo dell’anno ci sarà anche la nuova edizione di Temptation Island, che prenderà il via il prossimo 10 settembre.

Manca davvero poco alla messa in onda della prima puntata e il reality dei sentimenti di Maria De Filippi sta già scaldando i motori. Infatti, nella giornata di ieri, venerdì 23 agosto, è stata rivelata la prima coppia che metterà a dura prova i suoi sentimenti: quella formata da Diandra e Valerio. A poche ore dalla presentazione però, sono già pervenute le prime segnalazioni su di lui e a quanto pare, rullo di tamburi, arrivano proprio dalla sua ex fidanzata.

Le prime segnalazioni su Valerio

Come anticipato, la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island è formata da Diandra e Valerio. Lei ha 37 anni, è originaria di Roma e di lavoro fa il medico veterinario.

Valerio invece è un dipendente statale ed è stato letteralmente trascinato nel programma dalla compagna che, stando a quanto affermato da lei stessa nel corso del video presentazione, è del tutto contraria al loro trasferimento a Brindisi. Un trasloco che invece è fortemente voluto da Valerio, dal momento che in Puglia vive tutta la sua famiglia.

Insomma, una situazione a dir poco spinosa e che, nel giro di poche ore, ha acceso la curiosità del pubblico su questa nuova coppia. Interesse fomentato anche dalla segnalazione pervenuta direttamente all’esperta di gossip, Deianira Marzano, da parte di una delle ex fidanzate di Valerio.

Naturalmente, per privacy, la Marzano ha dovuto oscurare il nome della persona in questione ma il messaggio inviato dall’utente all’esperta di gossip lascia poco spazio ai dubbi e all’immaginazione: “Deia oscura il mio nome. Ma voglio dirti che V. e D., la prima coppia di Temptation Island, lui è il mio ex. E ti posso assicurare che ha riempito tutte di corna“.

In pochissime ore la segnalazione ha fatto il giro del web, ma è doveroso sottolineare che, almeno per il momento, si tratta solamente di indiscrezioni che andranno confermate o smentite nel corso delle prossime settimane, magari proprio da parte dei diretti interessati.

Le voci su Diandra: spunta il nome di Manuela Arcuri

Ma non è finita qui perché sono arrivate anche alcune segnalazioni sul conto di lei. Diandra non è solamente un medico veterinario ma anche un’imprenditrice e, a quanto pare, stando a una segnalazione condivisa da Alessandro Rosica, è proprietaria di un ristorante a Roma: “So che Diandra è proprietaria di un locale mega trash in zona Prati a Roma e che è amica di Manuela Arcuri”.

In molti a questo punto si staranno chiedendo che cosa c’entri Manuela Arcuri con Diandra. Ebbene, a spiegarlo ci ha pensato proprio Rosica: stando a quanto affermato dall’esperto di gossip, la famosa attrice avrebbe festeggiato il suo compleanno proprio nel locale di Diandra.

Proprio per questo, secondo quando lasciato intendere da Rosica ai suoi followers, la coppia potrebbe essere stata scelta per partecipate a Temptation: insomma, ultimamente la produzione del reality dei sentimenti potrebbe aver deciso di cambiare rotta e inserire tra i requisiti fondamentali per poter partecipare al programma quello di conoscere personaggi noti del mondo dello spettacolo.

“Come vedete sono sempre amici o parenti di. Non fatevi fregare dalle belle parole o dai casting”, sono state le esatte parole dell’esperto di gossip in merito.