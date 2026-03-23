Temptation Island, Valerio e Ary nel panico: “Volevano arrestarmi, lei inseguita in aeroporto”

Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri (Ary) hanno vissuto una vera e propria disavventura. Lui ha rischiato di essere arrestato! I due si stanno godendo una vacanza alle Maldive, ormai arrivata alla sua conclusione. Sono noti al pubblico di Canale 5 come ex partecipanti di Temptation Island 2025, dove hanno regalato un colpo di scena. Infatti, alla fine dei giochi, Valerio ha sorpreso tutti decidendo di lasciare definitivamente la sua storica e ormai ex fidanzata, Sarah Esposito, e di iniziare una nuova relazione con la tentatrice.

Inizialmente molti avrebbero scommesso che a compiere il passo falso sarebbe stata appunto Sarah, visto il loro passato. Ma ecco che ci ha pensato Valerio a cambiare definitivamente le carte in tavola nella loro love story, baciando in TV Arianna. Non solo, è arrivato al falò di confronto sicuro di voler chiudere questa relazione e alla fine l’ha fatto. Valerio e Sarah hanno dato vita a un confronto commovente, con tanto di lacrime e parole di grande affetto.

In seguito, a Uomini e Donne, sono spuntati fuori degli altarini che potevano mettere a rischio la relazione di Ciaffaroni con Arianna. Infatti, lui era apparso ancora incerto sul da farsi, profondamente legato alla Esposito e a quello che sono stati. Dopo tanti confronti e polemiche, Valerio è rimasto con l’ex tentatrice, che nonostante tutto ha continuato a fidarsi della sua parola.

Insieme hanno iniziato a viaggiare e, in questi giorni, si sono goduti un po’ di relax alle Maldive. Proprio durante questo viaggio, hanno vissuto la loro disavventura di coppia. Tramite i loro profili Instagram, hanno raccontato ai fan cos’è successo, dando loro indicazioni sui vari voli che hanno dovuto prendere per arrivare alla destinazione finale.

Arianna, però, ha la fobia del vomito e prima che l’aereo prendesse quota, sono iniziate le turbolenze. La persona che stava seduta accanto a loro ha avuto problemi di stomaco e, a questo punto, l’ex tentatrice ha avuto un attacco di panico. Una volta scesi, la Mercuri ha iniziato a correre sulla pista di atterraggio, con i gli operatori dell’aeroporto che la inseguivano per convincerla a salire sull’aereo.

Ed ecco che il personale a bordo ha iniziato a pensare che Valerio avesse fatto del male ad Arianna, costringendola a fuggire da lui. Per questo motivo, non gli hanno permesso di scendere e di raggiungerla. “A distanza di 45 minuti è arrivata la polizia locale, perché voleva arrestarmi”, ha spiegato Ciaffaroni. Gli agenti erano convinti che avesse aggredito Arianna, tanto che uno di loro aveva già pronte le manette.

Alla fine, tutto si è risolto quando hanno avuto la certezza che con l’attacco di panico dell’ex tentatrice Valerio non avesse nulla a che fare. Per non risalire più su quell’aereo, la coppia si è poi recata in un altro resort, diverso giustamente da quello che avevano scelto per la loro vacanza. Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene!