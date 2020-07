Temptation Island, Valeria vicino all’addio: i dubbi su Ciavy, anticipazioni

Valeria e Ciavy a Temptation Island sembrano vicini all’addio. La prima puntata è stata già rivelatrice sul loro futuro come coppia, almeno apparentemente visto che siamo abituati a vedere dei finali diversi da ciò che avevamo immaginato e previsto come spettatori. Già altre volte, nelle precedenti edizioni, una coppia che sembrava spacciata nelle prime puntate è poi uscita insieme dal programma. Questo perché basta poco a volte per risvegliare un sentimento in un fidanzato o in una fidanzata che fino a poco prima sembrava convinta di voler dire addio al partner. Ma la vera domanda, che si porrà anche Valeria stessa, è se c’è ancora un sentimento che potrebbe risvegliarsi oppure no. Ciavy ha ammesso candidamente di non essere più innamorato da più di due anni ormai e che forse il sentimento è stato forte solo nel primo anno di fidanzamento con Valeria.

Valeria e Ciavy, a Temptation Island è tempo di dubbi: il falò con Filippo

Le parole di Ciavy nella prima puntata di Temptation Island 2020 hanno suscitato parecchio scalpore nel pubblico a casa, ma in tanti si sono scagliati anche contro Valeria accusandola di non voler accettare la realtà. Lei infatti ha raccontato di aver perdonato diverse volte Ciavy per tradimenti o altri errori, perché è innamorata e non riesce a immaginare la sua vita senza lui. A Temptation Island riuscirà a capire cosa realmente la farebbe stare bene? Riuscirà quindi a dire addio a Ciavy, nel caso in cui dovesse capire che lui non è più in grado di renderla felice? Nella puntata di giovedì 9 luglio Valeria solleverà questi e altri dubbi ancora, nel falò con Filippo Bisciglia. Questo si vede nel video spoiler pubblicato sul profilo ufficiale di Temptation Island.

Anticipazioni Temptation Island, lo sfogo di Valeria su Ciavy nella prossima puntata

Valeria si sfogherà con Filippo forse dopo aver visto un video di Ciavy. La ragazza arriverà a domandarsi se merita di stare con una persona che non è innamorata. Così come se merita di rimanere a casa ad aspettare Ciavy quando lui ha da fare e non ha tempo, quindi, da dedicare a lei. Poi si domanderà cosa meriterebbe, ovvero una persona che la ami davvero e riesca a renderla felice. Troverà risposte a tutti questi interrogativi? Probabilmente sì: c’è già un gossip sul falò di confronto di Valeria e Ciavy.