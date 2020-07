In attesa della seconda puntata, in onda su Canale 5 giovedì 9 luglio 2020, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sulle coppie di Temptation Island 2020. La puntata d’esordio è stata assai scoppiettante e ha messo in crisi già diversi fidanzati (eccetto Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso che si sono dimostrati i più calmi e tranquilli). Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Gossip News Italia, il programma di Filippo Bisciglia avrebbe spinto Valeria e Ciavy a chiudere definitivamente la loro relazione. Una relazione che va avanti da tempo ma che è stata costellata da alcuni tradimenti e mancanze di rispetto. Pare che, complice il reality show Mediaset, i due siano arrivati ad un punto di rottura definitiva. Secondo i pettegolezzi raccolti dal portale Valeria avrebbe baciato il tentatore Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. Tra i due è nata subito un certo feeling che sarebbe poi sfociato in qualcos’altro… Non solo: pare che proprio a causa di questo gesto di passione Valeria e Ciavy abbiano lasciato con largo anticipo il resort Is Morus Relais dove si gira la trasmissione (le registrazioni sono ancora in corso). Sarà vero?

Temptation Island: Valeria e Ciavy non stanno più insieme?

Valeria e Ciavy sono fidanzati da quattro anni ma non convivono. Lei ha 27 anni e vive a Roma con i genitori, la figlia di 10 anni e lavora come onicotecnica. Ciavy ha 35 anni, vive a Ladispoli con la sua famiglia e lavora come PR in discoteca oltre a nutrire una passione per il pugilato. È stata Valeria a decidere di intraprendere il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. “Ci siamo conosciuti 10 anni fa. All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati. A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Chavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto”, ha fatto sapere la Liberati prima di iniziare le riprese. Ma, a quanto pare, la trasmissione ha solo peggiorato la situazione con Ciavy…

Temptation Island: Valeria e Ciavy i più chiacchierati

Sarà vero che Valeria e Ciavy si sono lasciati? O i due hanno prima litigato al falò e poi si sono riappacificati lontano dalle telecamere? Non sarebbe la prima volta nella storia di Temptation Island che due fidanzati si mollano davanti a Filippo Bisciglia per poi concedersi un’altra opportunità. Di sicuro Valeria e Ciavy sono tra i più chiacchierati di questa settima edizione: durante la prima puntata i commenti social sui due ragazzi si sono letteralmente sprecati.