Valeria e Ciavy, il Web accusa pure lei: storia già finita?

Valeria e Ciavy a Temptation Island 2020 sono partiti col botto: già nella prima ora di programma sono emerse problematiche che hanno fatto scattare sull’attenti i telespettatori. Nel pubblico del reality show infatti in tanti si sono già schierati dalla parte di Valeria, ma non tutti hanno approvato il suo comportamento pregresso. Valeria e Ciavy stanno insieme da quattro anni, ma pare che la loro storia sia in fase di stallo da ben due anni già. Una storia segnata, insomma. La stessa fidanzata ha ammesso che da almeno due anni Ciavy non le dice più che la ama e non la chiama con termini affettuosi. Lui sfogandosi con le tentatrici ha detto che Valeria è appiccicosa, che lo controlla troppo, è possessiva. Si è persino lamentato del fatto che vivono insieme ai genitori di lei. Valeria ha difeso a spada tratta la sua famiglia, che trattano Ciavy come un figlio e non meritano le parole che invece lui ha rivolto loro.

Temptation Island, Valeria e Ciavy partono col botto: una storia già segnata in partenza?

Una storia che sembra già finita agli occhi del pubblico, Ciavy infatti ha ammesso che forse è stato innamorato solo per il primo anno, ma poi è rimasto solo l’affetto. Ha ammesso di aver tradito Valeria, ma quest’ultima stessa ha raccontato di aver scoperto i diversi tradimenti riuscendo a sorprendere il fidanzato persino in albergo in dolce compagnia, dopo aver attivato una geolocalizzazione sul telefono di Ciavy. Insomma, lo ha controllato. Lui non sopporta di essere controllato, quindi spesso dà la buonanotte alla fidanzata e finge di andare a letto; in realtà esce con i suoi amici. Dal canto suo Valeria ha raccontato che Ciavy non le dà molta libertà, persino parlando di lavoro lui le metterebbe dei paletti non permettendole di avere a che fare con clienti uomini. Insomma, questa coppia sembra avere diversi problemi. Ma allora perché continuare a stare insieme? Proprio di questo in tanti hanno accusato Valeria.

Valeria e Ciavy, le accuse del Web alla fidanzata di Temptation Island 2020

Naturalmente quasi tutti non approvano il comportamento di Ciavy. Ma secondo diversi utenti sui social, infatti, Valeria avrebbe dovuto chiudere molto prima questo rapporto anziché perdonare Ciavy persino per i tradimenti. Lo stesso consiglio che le hanno dato le altre fidanzate del villaggio. Valeria ha detto di non riuscire a immaginare la sua vita senza Ciavy, mentre Manila Nazzaro le ha detto che sarà molto più bella. Secondo Antonella Elia la sua compagna d’avventura dovrebbe troncare immediatamente la relazione. Anche al falò Valeria ha avuto brutte sorprese, soprattutto nelle parole più che nei gesti. Questo almeno nella prima puntata, poi chissà cosa succederà. Ma Valeria non è rimasta in disparte nel villaggio, perché si è subito avvicinata ad Alessandro Basciano…