Temptation Island, ultima puntata il 1 agosto: poi lo speciale lunedì 6 agosto

L’ultima puntata di Temptation Island andrà in onda mercoledì 1 agosto: lunedì 6 agosto 2018 ci sarà lo speciale

Buone notizie per tutti i fan di Temptation Island. Considerati gli ottimi risultati ottenuti dall’edizione in corso, Mediaset ha deciso di regalare al format condotto da Filippo Bisciglia una puntata in più. L’ultima puntata è prevista per mercoledì 1 agosto ma lunedì 6 agosto 2018 verrà trasmesso uno speciale sulle coppie che hanno partecipato quest’anno. Da Oronzo e Valentina a Ida e Riccardo, passando per Giada e Francesco e tutti gli altri, scopriremo cosa è successo alle coppie dopo la fine delle registrazioni in Sardegna. A farlo sapere è il blog di Davide Maggio.

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island

Si intitola Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island lo speciale che andrà in onda su Canale 5 lunedì 6 agosto, alle 21.15 circa. Sarà una puntata speciale dove verranno mostrate tutte le coppie protagoniste dell’edizione in corso. Bisciglia racconterà cosa è successo ai vari fidanzati dopo la fine delle registrazioni, realizzate lo scorso giugno al fantastico Is Morus Relais in Sardegna. Si tratterà dunque di un approfondimento che farà piacere ai più appassionati: tutte le coppie uscite insieme sono ancora unite? E quelle separate sono invece tornate insieme? Cosa è successo ai tentatori?

Quando inizia Temptation Island Vip con Simona Ventura

A settembre partirà poi la versione Vip di Temptation Island, condotta da Simona Ventura. Non c’è ancora una data ufficiale ma sono stati già svelati i nomi delle prime coppie: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini.