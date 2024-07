Temptation Island, tutti i falò di confronto: quale coppia ha resistito

Termina qui il viaggio nei sentimenti! L‘ultima puntata di Temptation Island si è appena conclusa, ma non temete, ci rivedremo a Settembre con una seconda edizione! Nel mentre, se vi siete persi i falò di confronto vi facciamo noi il riassunto di come è andata questa stagione. I primi ad andarsene sono stati Christian e Ludovica, separati, dopo che lei si era chiusa con uno dei tentatori sotto la doccia. Poi è stato il turno di Alessia e Lino, di cui abbiamo visto il falò ieri, separati ovviamente, nonostante lui avesse chiesto un secondo confronto. Sempre in anticipo se ne sono andati Luca e Gaia, insieme ma con delle riserve. Lui prometteva di non tradirla più ma lei non si fida.

Stasera tutte le coppie si sono ritrovate davanti a Filippo per decidere qual è il loro futuro. Vi abbiamo già raccontato del finale surreale tra Vittoria e Alex e di quello da favola di Siria e Matteo, vediamo gli altri cosa hanno combinato.

Raul e Martina: due parallele che non si incontrano

Il falò di confronto tra Raul e Martina era tra i più attesi. La coppia è sicuramente la più amata quest’anno, tra le tante sostenitrici di Raul e quelle di Martina, loro sono quelli che fuori dal programma possono aspettarsi uno stuolo di fan. La loro storia è sempre stata la più tormentata a causa della forte gelosia di lui, che più volte abbiamo condannato anche noi. I due hanno fatto due percorsi opposti a Temptation Island: Raul ha capito di amare solo Martina ma di sbagliare nei suoi comportamenti esagerati, Martina invece ha scoperto di non amare il suo fidanzato. La ragazza si è invaghita del single Carlo dal primo momento che è approdata nel villaggio e fino all’ultimo ha combattuto con i suoi sensi di colpa.

Al falò entrambi hanno ammesso di avere un’idea completamente diversa di relazione. Raul ha capito i suoi difetti e nonostante abbia legato con le single per fare dispetto a Martina, non ha dubbi sui suoi sentimenti. Peccato che dall’altra parte, Martina sia convinta che Raul non possa cambiare. Quello che ha scoperto di provare per Carlo supera quello che prova per Raul. Tra i due non c’è nessuna possibilità di riconciliarsi e escono separati, ma Carlo non c’è ad aspettare Martina. Si aspetta una doccia fredda per la ragazza?

Jenny e Tony: l’asso di cuori può bastare?

Il falò di Jenny e Tony è un fuoco! Jenny ha fatto un percorso di crescita importante durante il programma e all’incontro con Tony ha tirato fuori tutto il suo carattere! La ragazza, dopo aver sentito il fidanzato sciupafemmine confessare di avere una doppia vita e di averla manipolata, ci ha messo una croce sopra. Jenny ha capito di essere stata usata e manipolata da un uomo più grande e non vuole più dare alcune possibilità a Tony, che fino al giorno prima del falò è stato in barca e in limousine con le tentatrici. La tecnica di Tony era quella di riconquistarla ad ogni costo, ha capito di avere accanto una ragazza meravigliosa e non vuole perderla. Nessuno crede a questo cambio di rotta del deejay Mr Hyde, che ha sempre ammesso di volere sia Jenny che la bella vita con le altre ragazze. Fino a ieri voleva botte piena e moglie ubriaca, Jenny non ci sta, non crede alle preghiere di Tony che promette di non mentirle più e di ricominciare da zero.

Quando Tony dice di voler ricominciare, lei gli sbatte in faccia di aver ammesso di avere una doppia vita e lo considera ”paracu..”. Filippo cerca di mitigare la discussione tra i due e Tony promette a Jenny di darle ogni libertà di giovane donna. Jenny però è carica a pallettoni, non ci sta alle condizioni di Tony, non ha intenzione di restare con un uomo come Mr Hyde. Il colpo di scena però arriva grazie, o per colpa, di Filippo: quando lui chiede a Jenny di riflettere sui cambiamenti di Tony lei si ammorbidisce. I social sono impazziti perché volevano che Jenny riconquistasse la sua libertà dopo la sua crescita, ma non è stato così. Jenny è pronta a dare un‘ennesima possibilità a Tony. I due escono insieme, ricominceranno da zero anche se Jenny ha ancora delle riserve. Vedremo quanto durerà!

Per farvi due risate, vi lasciamo anche alcuni dei tweet più divertenti della serata, fatti dagli utenti di X!