Temptation Island, il falò di Vittoria e Alex fa impazzire il web!

Si conclude stasera il viaggio nei sentimenti. Su Canale 5 va in onda l‘ultima puntata di questa edizione di Temptation Island e Filippo Bisciglia accoglie le coppie ai falò di confronto. I primi ad affrontarlo sono Alex e Vittoria, il loro è un falò anticipato dopo dei colpi di scena clamorosi. La coppia era partita in sordina, i social li consideravano i più noiosi quest’anno, i meno trash, ma ieri si sono tutti dovuti ricredere.

Nella penultima puntata di ieri, a mezzanotte suonata, sono andate in onda scene piccantissime tra Vittoria e il single Simone. Il fidanzato Alex ha guardato tutto impassibile, senza reagire alle immagini di Vittoria sempre più vicina a Simone, ma dopotutto anche lui si era dato da fare con la single Nicole. Il loro falò di confronto inizia già in modo anomalo e i social sono impazziti!

Falò di confronto tra Vittoria e Alex: quando la vita ti dà limoni…

Vittoria e Alex stanno insieme da poco più di un anno e partecipano a Temptation Island per capire se la loro storia ha delle possibilità. Vittoria non si sente amata da Alex, si sente trascurata da lui e subito lui sembra confermare i suoi dubbi. Il ragazzo infatti instaura una amicizia molto profonda con la single Nicole, ma tra i due non c’è mai niente di esplicito. Vittoria comunque decide di prendersi le sue libertà e dà il tutto per tutto con Simone! Limoni, ”mani nelle mutande”, Vittoria e Simone si strusciano in piscina in scene al limite della censura. A questo punto Alex chiama il falò di confronto e nonostante le altre fidanzate abbiano provato a convincerla a non andare, Vittoria raggiunge il fidanzato. Ma prima di andare al confronto succede qualcosa di inaudito che fa impazzire il web: mentre Alex è seduto sul tronco ad aspettarla, Vittoria si limona Simone a suon di ”ora tanto lo mando a fan…. e usciamo insieme noi due”.

Il loro incontro chiarificatore è surreale! Alex è totalmente impassibile, non reagisce alle accuse di Vittoria che è fermamente convinta di aver ragione. Secondo lei tutte le cose che ha fatto con Simone non sono niente, lei è convinta di non aver fatto niente. Entrambi parlano in terza persona, accusandosi l’un l’altra e rifiutando entrambi di ammettere le proprie colpe. Negano l’evidenza, soprattutto Vittoria che fino a prova contraria, ha limonato il single un minuto prima del falò. I social sono impazziti con i meme a suon di ”Signora i limoni!’‘ e si rimangiano l’averli considerati i meno trash! Zitti zitti hanno regalato dei momenti mai visti prima! C’è ancora chi è convinto che i due siano la famosa coppia fake, che abbiano recitato fino alla fine. Ovviamente escono separati dal programma, lei non si fa molti problemi perché appena finito il falò raggiunge Simone. Vittoria non ci prova neanche a essere dispiaciuta per la fine della sua storia che si lancia tra le braccia del tentatore declamando ”sono pazza di te”. Come si suol dire…se son rose!