Temptation Island, colpi di scena: baci piccanti e pioggia di corna!

Eccoci con la penultima puntata di Temptation Island! Vi abbiamo già raccontato come è andato il secondo falò di confronto tra Lino e Alessia, quindi come sempre vi diciamo come sono andate le altre coppie. Siamo al giro di boa, domani si chiudono i giochi che hanno raggiunto picchi di trash mai visti nelle precedenti edizioni!

Jenny e Tony: la furia di Jenny

Per la prima volta dall’inizio del percorso, Jenny perde le staffe! La ragazza ha visto dei video in cui il fidanzato Tony dava il meglio di sé con dichiarazioni surreali. Alle single Karina e Mara, il deejay dalla doppia vita ha confessato di non accettare in alcun modo la libertà che Jenny sta conquistando, però lui non ha la minima intenzione di rinunciare alle donne. Tony vuole la botte piena e la moglie ubriaca, vuole Jenny a casa a fare la calza mentre lui si diverte a fare Mr Hyde, tra belle donne e feste. Jenny vede che Tony ha addirittura noleggiato una limousine con cui fare festa insieme a tre delle single a sua scelta, dicendo che è pronto a ”morire con stile”, stile molto cafone se possiamo dire! Tony si esibisce in delle sceneggiate trash, ormai convinto di essere il Grande Gatsby tra champagne, limousine e donne.

Dopo averlo sentito dire di non essere felice con lei, Jenny è una furia. Tony è certo di essere nel giusto, per lui Jenny lo ha privato della sua libertà, ma lei ormai ha le prove della sua doppia vita. Lei sono mesi che non esce di casa perché lui non vuole, non l’ha mai portata fuori a cena ecc. Jenny si sfoga con le altre ragazze, schifata da quanto lui faccia lo splendido e ha deciso di metterci una pietra sopra. La ragazza è pronta a dire a Tony che deve baciare il terreno su cui lei cammina! Da parte sua Tony, ammette di essere il problema, con un po’ di vittimismo pure. Ha pure il coraggio di sbuffare mentre vede Jenny ballare e giocare in spiaggia!

Martina e Raul: volano sedie e parole forti

Martina e Raul continuano a sorprenderci e il web non sa più da che parte schierarsi. Da una parte c’è Martina che dice che non vede più il single Carlo come un semplice amico e sente di avere una affinità mentale con lui, cosa che non ha con il fidanzato Raul. Dall’altra c’è Raul che però non tiene a bada la sua rabbia e dà a lei la colpa dei suoi comportamenti ”furiosi”. Insomma, tra tutti e due non c’è chi ha piena ragione. Lei non sta rispettando il fidanzato e lui sta perdendo il controllo, facendosi anche male scaraventando delle sedie. Martina inoltre ce l’ha con Raul per le ripicche e i dispettini che le sta facendo, facendosi vedere sempre con le single Siriana e Gaietta in atteggiamenti intimi. Lei ammette addirittura di non sentire la mancanza di Raul, che ritiene incapace di fare un discorso di senso compiuto.

Per Raul le cose invece vanno diversamente. Quando vede i video di Martina ormai fare coppia fissa con Carlo scoppia a piangere. Martina chiama Carlo ”amore” e continua a giocare con lui, tra sguardi languidi e coccole. Raul piange perché sente di aver sempre rispettato Martina, la ama e ha occhi solo per lei, mentre lei non lo rispetta. Il ragazzo si rende conto di sbagliare atteggiamento, non giustifica i suoi comportamenti, almeno questo lo apprezziamo. Filippo resta stupito dalla confessione a cuore aperto di Raul.

Siria e Matteo: il capro espiatorio

Continua la fiera dell’umiliazione per Matteo. Siria ha deciso che Matteo è il suo capro espiatorio per tutto. Lui passa giorno e notte alla PlayStation, lui non l’ha fermata quando ha iniziato a ingrassare. Matteo incassa ogni colpo pronto a rimettersi in gioco con lei, vuole dimostrarle in ogni modo di voler rimediare alle sue mancanze. Matteo è il favorito dei social, considerato il più maturo e sensibile dei ragazzi. E’ addirittura felicissimo di vederla imparare a essere sicura di sé, di vederla ballare il tango con un insegnate scelto dall’amica Jenny (tra l’altro si tratta di Vincenzo di Amici). Lui la ama e sogna di rivederla per poterla rendere felice.

Vittoria e Alex: colpi di scena vietati ai minori!

Saranno anche la coppia meno trash quest’anno, ma anche loro non stanno deludendo. Vittoria ormai vede il suo ragazzo cercare di conquistare la single Nicole. Alex non si pone il problema perché secondo lui Vittoria è asfissiante e soprattutto non sa cosa vuol dire combattere per qualcosa perché è di buona famiglia. Secondo il ragazzo, Vittoria che non ha problemi economici non può lamentarsi di niente, neanche di lui che si scambia coccole e fa piani futuri con Nicole. Le cose cambiano però improvvisamente! Forse stanca di essere cornuta, Vittoria si dà da fare con il single Simone e Alex stenta a crederci! La ragazza cerca zone lontane dalle telecamere, carezze in zone off limits con Simone finché poi…parte il limone! Dall’inquadratura non si capisce ma è il tentatore a togliere ogni dubbio dicendo che Vittoria bacia bene. Peccato che la reazione di Alex non è quella che ci si aspetta da un fidanzato: lui totalmente impassibile alla scena, sono gli altri a essere shockati per lui!

Durante il falò, Alex vede Vittoria totalmente disinibita con Simone esibirsi in balli sensuali, ormai praticamente fidanzati che si scambiano baci sul collo e preliminari vari, come una vera coppia. Il falò di Alex si tinge di rosso passione e menomale che è mezzanotte passata perché le immagini di Vittoria e Simone in piscina sono scottanti e vietate ai minori! Non possiamo neanche descriverle per non scadere nella volgarità! A fine puntata, Alex ha chiesto il falò anticipato perché ormai ritiene inutile stare lì dato che è stata Vittoria a superare i limiti.

Gaia e Luca: il falò più atteso dell’edizione

Filippo ci ha tenuti sulle spine fino a fine puntata! Il falò di confronto più atteso dell’edizione, ossia quello tra Gaia e Luca avviene in chiusura di programma. Luca chiede a Gaia il confronto anticipato perché lei si è avvicinata a Jakub, mentre lui ritiene il tradimento un bisogno fisiologico. Il loro falò è qualcosa di incredibile, anche Filippo ha di nuovo preso le parti della fidanzata e ha asfaltato il ragazzo. Quando Luca vede i video Gaia decidere di non accettare più le corna seriali di Luca, lui cerca di passare per vittima in ogni modo. Luca addita a lei la colpa di avere qualche secondo fine, di essere venuta nel programma per tradirlo. Filippo a questo punto li ferma e dice a Luca che lui forse non si rende conto di quello che ha visto Gaia, che l’ha portata a rimettersi in gioco da sola.

Luca scoppia a piangere, lacrime di coccodrillo a non finire perché non vuole più tradire Gaia e ora ha paura di perderla. La implora di restare con lui, nonostante il suo pensiero sull’amore. Gaia decide di uscire insieme a lui per continuare a parlare del loro percorso, e Luca è disperato, piange come una fontana. Mah, un atteggiamento surreale dopo tutte le sue dichiarazioni! Vedremo domani come finiranno le cose tra loro. In attesa dell’ultima puntata di domani, vi lasciamo alcuni tweet divertenti!