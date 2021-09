Temptation Island, Tommaso Eletti al GF Vip: l’ex Valentina ora dice la sua

La partecipazione di Tommaso Eletti al GF Vip 6 sta generando non poche polemiche. Ora a dire la sua ci pensa la sua ormai ex fidanzata, Valentina Nulli Augusti, con cui ha preso parte alla scorsa edizione di Temptation Island. Dopo un breve percorso, la coppia è scoppiata durante il falò di confronto anticipato. Non solo si è fatta sentire la grande differenze d’età, ma alcune dichiarazioni del ragazzo hanno portato Valentina a prendere la decisione di tornare a casa da sola.

Una volta conclusa la loro esperienza, Eletti avrebbe tentato di riconquistarla, ma senza riuscire nel suo intento. Le sue affermazioni non sono piaciute e non mancano le polemiche per il fatto che Alfonso Signorini, che da sempre si dice pronto a schierarsi contro chi cerca di affondare le donne, l’abbia scelto per il cast. Dargli l’opportunità di sentirsi un vero Vip e di proseguire un percorso in tv non è di certo la scelta più azzeccata.

Ora a dire la sua al riguardo ci pensa Valentina, attraverso il suo account Instagram. In compagnia di Natascia Zagato e Jessica Mascheroni – anche loro ex partecipanti di Temptation Island 2021 – lancia una bella frecciatina.

Un utente curioso chiede loro: “Ma Tommy al GF?? Dopo quello che è emerso di lui a TI?”. In risposta a questa domanda, Valentina scrive: “Prima o poi qualcuno dovrà fare i conti con se stesso”.

Con questa frase cosa vorrà dire la Augusti? Probabilmente prevede che Tommaso non riscuoterà un grande successo all’interno della Casa di Cinecittà. D’altronde, sono già tanti coloro che non provano alcuna simpatia nei confronti di Eletti.

Questa esperienza nel reality show di Signorini potrebbe non portargli un riscontro positivo, anzi. E chissà che magari Alfonso non dia la possibilità a Tommaso e Valentina di avere un confronto, di nuovo di fronte alle telecamere. Questa volta non a Temptation Island, ma nella Casa del GF Vip.

Intanto, Eletti sembra non essere entrato neanche nelle grazie delle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il giovane futuro gieffino ha già commesso la sua prima gaffe e ancora la sua esperienza nella Casa non è iniziata!

Scendendo nel dettaglio, Tommaso ha fatto sapere di non sapere chi siano la Volpe e la Bruganelli. Questa sua affermazione ha generato una nuova bufera intorno a lui. E senza peli sulla lingua, Sonia ha già commentato il fatto: “Lui chi è?”.

Ancora prima di iniziare, questa edizione del reality di canale 5 sta già creando non poche polemiche!