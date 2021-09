GF Vip, è già bufera su Tommaso Eletti: cos’ha detto su Volpe e Bruganelli

Non è neanche iniziata l’avventura di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip, che ha già commesso la prima memorabile gaffe. L’ex fidanzato di Valentina a Temptation Island 2021 ha fatto discutere per alcune dichiarazioni che ha rilasciato su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

A segnalare l’incredibile gaffe di Eletti è stato Amedeo Venza in alcune Instagram stories pubblicate sul suo account ufficiale nelle ultime ore. Al concorrente che si appresta ad entrare nella casa più spiata d’Italia è stato chiesto cosa ne pensasse delle due nuove opinioniste di Alfonso Signorini.

“Non so chi siano” ha risposto lapidario l’ex volto di Temptation Island. Se il buongiorno inizia dal mattino, questo per Eletti non è proprio un buon inizio. Sicuramente le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 non l’avranno presa certo bene.

Ma il gossip su Tommaso non finisce certo qui. Circa un mese fa, quando si rumoreggiava circa il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Eletti aveva dichiarato che una volta varcata la famigerata porta rossa, avrebbe fatto di tutto per riconquistare la sua ex compagna Valentina.

Ma proprio nei giorni scorsi è arrivata una segnalazione che riguardava proprio Eletti. Stavolta a rilanciare il gossip è Deianira Marzano che ha condiviso con i suoi numerosi follower la segnalazione secondo cui Eletti sarebbe stato avvistato insieme ad un’altra concorrente del reality di Alfonso Signorini.

Di chi si tratta? Di una delle sorelle Hailé Seilassé. La decisione di far entrare Eletti nel nuovo cast di vipponi ha suscitato non poche reazioni e critiche. Tra le tante anche quelle di Selvaggia Lucarelli che ha definito Tommaso come una persona che si è distinto per sessismo, gelosia, manipolazione altrui e tanto altro.

Selvaggia Lucarelli contro Tommaso Eletti

La giornalista si domanda come possa essere possibile che una persona che abbia trattato la propria compagna in questo modo in tv durante la loro partecipazione a Temptation Island, sia stata ‘premiata’ con la partecipazione ad un altro reality.

Mentre la polemica imperversa e i social si infiammano, chissà se Tommaso non abbia nel frattempo colmato la sua lacuna e imparato a familiarizzare e conoscere anche le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.