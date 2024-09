Temptation Island, svelato cast tentatori: 2 li conosciamo già, chi?

Ci siamo, è tutto pronto per Temptation Island. Il reality, reduce dal grande successo dell’ultima edizione, torna con un secondo appuntamento… autunnale. Nonostante le temperature si stiano abbassando però, nulla cambierà rispetto al passato. Vedremo ancora la bianca spiaggia sarda dell’Is Morus Relais e, chiaramente ci saranno ancora il “pinnettu” e gli iconici falò mediati da Filippo Bisciglia. Ciò che è nuovo, come per ogni edizione, è il cast. Dopo aver conosciuto tutte le nuove coppie che si lasceranno andare al viaggio dei sentimenti, ora è stato svelato il cast dei single. Chi sono i tentatori e le tentatrici che popoleranno i due villaggi dello show? Scopriamoli e vediamo perché tre di loro li abbiamo già visti in passato.

Un solo giorno ci separa dallo scoprire cosa accadrà nella nuova edizione di Temptation Island. Certo, qualche dettaglio si può già intuire. I fan del programma hanno infatti già conosciuto le sette coppie protagoniste e hanno già ampiamente “indagato” su di loro, scoprendo non pochi scoop sul loro passato.

Ora però – mentre attendiamo l’appuntamento di domani 10 settembre in prima serata su Canale 5 – è il momento di scoprire chi sono i tentatori e le tentatrici che proveranno a sedurre fidanzati e fidanzate. Come già accaduto, di alcuni di loro abbiamo già sentito parlare. In particolare, sono 2 i volti che non sono sconosciuti al pubblico di Canale 5. Entrambi provengono dal mondo di Uomini e Donne.

Le 13 tentatrici

E’ Valery Coda la single che abbiamo già visto in tv. La ragazza, 24 anni, è stata infatti una corteggiatrice nel programma di Maria De Filippi, durante il trono di Daniele Paudice. Studia pianoforte e attualmente è imprenditrice e stilista.

Jasmine, siciliana ma vive a Viareggio, ha 25 anni e, oltre ad amare lo sport, fa la commessa in un negozio di abbigliamento.

Roberta, di Sanremo, ha 39 anni e ha due lauree: Lettere e Podologia. Attualmente svolge proprio questo mestiere.

Silvia, cagliaritana di 35 anni che vive a Roma, architetta amante del trekking.

Raffaella venticinquenne di Brindisi, fa balli caraibici ed è laureata in lingue, con magistrale in lettere.

Saretta di 23 anni, vive a Perugia dove lavora nel settore dell’abbigliamento. Ama i gatti e la palestra.

Ludovica, casertana. Ha 21 anni e sogna di diventare avvocato. Ama dipingere ed è molto legata alla famiglia.

Sofia, 27 anni. Vive a Milano dove studia zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. Balla latino americano.

Camilla, fiorentina. Ha 29 anni, ama la natura e gli animali, oltre ad avere una passione per la danza, che ha svolto per tanti anni.

Michelle viene dalla provincia di Lodi e ha 20 anni. Estetista, pratica pole dance.

Alessia ha 25 anni e viene dalla provincia di Fermo. Ama il mare e lo sport.

Silvy, ventenne romana, studia psicologia ed è un’ex ginnasta.

Julia, 27 anni, vive a Cuneo ma è nata a Enna. E’ una broker nel settore automobilistico e pratica bodybuilding.

I 13 tentatori

Tra i tentatori invece, conosciamo già Daniele Capuana, il trentenne pisano che a Uomini e Donne corteggiò Ida Platano. Si laureerà presto in scienze motorie, nel tempo libero pratica crossfit.

Stefano Tediosi, milanese di 32 anni, barista.

Francesco Fulloni, veronese, ha 23 anni e vive a Milano con sua sorella. E’ l’account manager di un’azienda dolciaria. Ama il golf e suona il pianoforte da autodidatta.

Anto Anastasi, 32 anni, siciliano. Store manager in un negozio di abbigliamento. Ha giocato nelle giovanili dell’Inter, oltre ad aver studiato Farmacia.

Edoardo Gullino viene dalla provincia di Cuneo e ha 24 anni. Fa il giardiniere e pratica sport estremi.

Bruno Topolini da Reggio Emilia, ha 32 anni e ha 4 agenzie immobiliari. Appassionato di cinema e di sport, si allena per il triathlon.

Valentino Leonardi di Brescia. Ha 31 anni e ha giocato a calcio in serie A. Impiegato tecnico e personal trainer.

Daniel di 27 anni, vive in provincia di Imperia ma ha un’impresa edile di famiglia a Montecarlo, ama lo sport e i viaggi.

Alex Sartirana, trentatreenne di Milano. Amministra la carrozzeria di famiglia. E’ molto sportivo e non ama il mondo dei social.

Giovanni De Rosa, napoletano. Ha 28 anni e vive a Gran Canaria dal 2021. Gestisce un autonoleggio.

Alessandro, 42 anni, anche lui di Napoli, anche se vive a Milano da 20 anni, dopo un’avventura a Shangai durata 9 anni. E’ un personal trainer e ama fare boxe.

John Zunda da Reggio Emilia. Trentenne impiegato in un’azienda di assicurazione del credito. Vive con la nonna e gioca a pallanuoto a livello agonistico.

Yousif Elshafie, romano di 33 anni. Abita con i suoi due fratelli, con cui ha aperto un ristorante. Ama giocare a calcio e la fotografia.