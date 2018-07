Temptation Island stasera: Ida e Riccardo si lasciano, Valentina rivede Oronzo

Temptation Island stasera seconda puntata: cosa succede alle coppie formate da Ida e Riccardo, Valentina e Oronzo

La seconda puntata di Temptation Island 2018 si preannuncia scoppiettante come la prima. Già da stasera dovremo dire addio a due coppie: Valentina e Oronzo e Ida e Riccardo. Ma come la prima non si era mollata già la scorsa settimana? In teoria sì ma in pratica Carinola ha chiesto un secondo confronto con la fidanzata, dopo essere stato mollato al primo falò. E Valentina, in virtù dei sette anni passati accanto a Oronzo, ha deciso di dare ascolto al giovane fino ad arrivare al punto di perdonarlo con la speranza che la loro situazione sentimentale possa migliorare lontano dalle telecamere.

Anticipazioni Temptation Island: arriva Gemma Galgani ma Ida e Riccardo si lasciano

Ospite speciale della seconda puntata di Temptation Island è stata Gemma Galgani. La Dama del Trono Over è accorsa in Sardegna per supportare l’amica Ida Platano conosciuta a Uomini e Donne. Ida ha mal digerito le attenzioni di Riccardo Guarnieri nei confronti delle tentatrici e nello splendido resort di Is Morus Relais ha vissuto una profonda crisi. A chiedere il falò di confronto finale è stato però l’ex Cavaliere che, a sua volta, non ha apprezzato gli atteggiamenti della compagna. Come è andata a finire tra i due? Secondo diverse fonti Riccardo e Ida si sono lasciati: non sono riusciti a superare la prova di Temptation Island.

Ida di Temptation Island avvistata sola e triste senza Riccardo Guarnieri

Come segnalato da Bitchfy, nei giorni scorsi Ida Platano si è presentata ad una cena senza Riccardo Guarnieri. L’hair stylist è apparsa più triste e sconsolata del solito, visibilmente provata da quanto vissuto a Temptation Island. Inoltre Ida e Riccardo hanno smesso di seguirsi su Instagram dopo la fine delle registrazioni con Filippo Bisciglia.