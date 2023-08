Temptation Island, stangata su tentatrici: “Ossessione terrificante”

Uno dei protagonisti di Temptation Island 2023 si svela con i suoi fan e ammette che non rifarebbe di nuovo questo percorso, lanciando anche una bella stoccata alle tentatrici. Si tratta di Manuel Marascio, il quale ha preso parte al reality show condotto da Filippo Bisciglia insieme alla fidanzata Isabella Recalcati. La loro è una delle coppie che sono ‘sopravvissute’ alle tentazioni e che hanno fatto ritorno a casa più unite di prima.

Sono stati i primi a lasciare i villaggi, dopo la richiesta del falò di confronto anticipato da parte di lei. Isabella e Manuel si sono così ritrovati dopo solo qualche giorno di avventura e oggi sui social network appaiono felici e innamorati. Rispondendo alle domande dei fan, ecco che Marascio rivela che tornasse indietro rifarebbe di sicuro il programma, ma “ora come ora no”. Infatti, ritiene di aver ormai risolto i problemi che aveva con Isabella.

Ed ecco che, a questo punto, Manuel dopo Temptation Island 2023 si svela sulle tentatrici. Non ha avuto modo di istaurare con loro chissà che rapporto, visto che è rimasto nel villaggio dei fidanzati per poco tempo. Nonostante questo, sembra proprio che abbia avuto comunque modo di notare dei dettagli che oggi decide di mettere in piazza. In particolare, alle tentatrici Marascio riserva un attacco, abbastanza forte.

“A Temptation Island ho apprezzato alcune di loro, ma uscendo mi sono reso conto che, a parte poche, le altre hanno un’ossessione dell’apparire terrificante. Alcune si sono fatte taggare sotto ogni post di Temptation sebbene, nel 99% dei casi, non c’entrassero nulla col post stesso”

Certo, alcune delle tentatrici non avrebbero fatto notare questa presunta ossessione dell’apparire. Ma ci sarebbero diverse single che, invece, avrebbero cercato di cavalcare l’onda in modo eccessivo. Va considerato che se si partecipa a un programma televisivo, c’è di sicuro voglia di apparire. E questo vale anche per le coppie, compresa quella composta dallo stesso Manuel e da Isabella.

Ma pare che queste tentatrici abbiano un po’ esagerato, anche dopo il reality show. Per questo, Manuel sottolinea che sui social network queste ragazze starebbero cercando di farsi notare in ogni modo. Di sicuro quella che è riuscita a ottenere maggiore visibilità è Greta Rossetti, la quale ieri su Instagram ha rotto il silenzio su Perla Vatiero e oggi ha una relazione con Mirko Brunetti.

Intanto, Manuel spende delle belle parole per Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo. Anche loro hanno lasciato il reality dopo poco tempo. “Sono i miei preferiti”, confessa Marascio.