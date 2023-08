Temptation Island, Greta rompe il silenzio su Perla e sorprende

A sorpresa Greta Rossetti dopo Temptation Island 2023 non sfrutta quanto accaduto nei giorni scorsi per attaccare Perla Vatiero. Per chi non lo sapesse, l’ex tentatrice si sta godendo la sua relazione amorosa con Mirko Brunetti, appunto ex fidanzato di Perla. Questa storia d’amore sta facendo parecchio discutere, soprattutto per la velocità con cui lui è riuscito a voltare pagina dopo aver messo fine a una relazione durata anni.

A far discutere è stato anche un video che Mirko e Greta hanno condiviso sui social network, per cui hanno dovuto chiedere scusa. In particolare, lui è apparso poco attento alla guida per dimostrare la passione che prova per la bella ex tentatrice, in auto. Poco dopo, Perla e Francesca Sorrentino hanno condiviso un video in macchina che sembrava fare da parodia al filmato di Mirko e Greta. Ebbene quest’ultima non crede che sia andata esattamente così.

Mentre Perla proprio ieri ha ammesso di non sentirsela ancora di esporsi, la Rossetti non si tira indietro. Spesso l’ex tentatrice di Temptation Island 2023 risponde alle domande dei suoi fan. Tra questi, c’è chi oggi le chiede cosa pensa della presunta frecciata lanciata dalla Vatiero legata al video in auto girato con Francesca. Greta, in un ambiente in cui gli attacchi e le frecciate funzionano per farsi notare, non vuole gettare fango sull’ex fidanzata di Mirko.

“No, ragazzi non penso assolutamente niente. Faccio fare alle persone quello che le fa star meglio. Secondo me è un video tra di loro semplicissimo, non riferito a me. Poi magari mi sbaglio… Ma secondo me no, non ho mai pensato a niente. Anzi, mi è dispiaciuto che avete pensato che la mia fosse stata una risposta, quando ho scritto ‘meglio finte che cattive’. In realtà, era riferito alle persone che mi insultano. È molto difficile che io replichi a qualcosa, se non so al 100% che è riferito a me. Ma anche se dovessi saperlo, non me ne fregherebbe proprio. Ma, secondo me, quel video non è stato una frecciatina, poi magari mi sbaglio”

Dunque, Greta non crede affatto che Perla si sia lasciata andare a una frecciata contro lei e Mirko. Sarà davvero così? Intanto, c’è chi è curioso di sapere se dopo la fine del reality condotto da Filippo Bisciglia ci sia stato modo per la Rossetti e Perla di parlare. L’ex tentatrice non risponde direttamente a questo, confermando dunque di non avere avuto contatti con la Vatiero.

Semplicemente consiglia di fare queste domande a Mirko, in quanto lei non ha intenzione di intromettersi nel loro rapporto. Oltre questo, precisa che se Brunetti avesse deciso di tornare a casa con Perla, lei non avrebbe mai tentato di avere con lui dei contatti fuori. “No, ragazzi assolutamente no, perché porto rispetto per le relazioni altrui”, dichiara.

Mirko e Greta dopo Temptation Island: tempo di convivenza?

Tra tatuaggio, dichiarazioni d’amore e presentazioni in famiglia, non sconvolgerebbe l’inizio di una convivenza. Al momento, Mirko e Greta hanno intenzione di vivere la loro relazione a distanza. Lui vive a Rieti e lei a Milano. La Rossetti non è preoccupata per questo, in quanto li separa solo 5 ore di auto e lei è abituata a fare viaggi alla guida anche molto più lunghi.

Inoltre, fa notare che esistono mezzi di trasporto, come aerei e treni. Allo stesso tempo, non esclude che presto possano andare a convivere! Infatti, Greta confessa che non sarebbe un problema per lei trasferirsi a Rieti da Mirko.

C’è chi, nel corso delle ultime puntate di Temptation Island 11, avrebbe scommesso in un bacio tra Mirko e Greta. Invece, i due non si sono mai lasciati andare. Ecco perché:

“Non ci siamo baciati perché, vuoi o non vuoi, lui era una persona fidanzata e io porto rispetto alle coppie e alle donne. Un bacio è una mancanza di rispetto, per me, assoluta. Poi non ce ne era bisogno, perché ci siamo avvicinati molto mentalmente, il bacio sarebbe stato solo una cosa in più”

Detto ciò, Greta assicura che prima di prendere parte al programma non si aspettava di trovare l’amore nel villaggio.