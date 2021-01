Temptation Island, Speranza e Alberto si sposano: proposta a sorpresa

Alberto e Speranza di Temptation Island si sposano! Una notizia arrivata all’improvviso, un vero e proprio colpo di scena per la coppia dell’ultima edizione. Il loro percorso nel programma non è stato affatto semplice per Speranza Capasso, che ha resistito nel programma fino alla fine per vedere a che punto potesse arrivare il suo fidanzato. E Alberto, dopo sedici anni di fidanzamento, sembrava avere le idee chiare: ha subito confidato agli altri fidanzati del villaggio di voler chiudere il suo rapporto. E sembrava già deciso, arrivando al punto di essere molto coinvolto con la tentatrice Nunzia, tanto da baciarla durante il weekend da sogno.

Ovviamente Speranza e Alberto erano usciti divisi da Temptation Island, ma il risvolto più clamoroso di questa storia è arrivato a fine programma. Nello speciale sulle coppie infatti la tentatrice Nunzia e Speranza hanno inchiodato Alberto, che è stato smascherato dalle due. Ha provato a tenere il piede in due scarpe, ma è stato scoperto. Lui però ha detto sin da subito di voler riconquistare Speranza e non ha mollato, fino a oggi. Speranza era restia nel tornare insieme ad Alberto, aveva detto di voler maggiore sicurezze e soprattutto che doveva prima capire di più sé stessa.

Evidentemente è riuscita a mettere ordine nei suoi pensieri e nei suoi sentimenti, visto che ha accettato di sposare il suo fidanzato storico. Tutto pare sia avvenuto a sorpresa, visti i video e le foto pubblicati da chi era presente stasera. Speranza è arrivata in un posto magico addobbato appositamente per lei, e Alberto ad attenderla alla fine di un percorso pieno di luci. Qui lui ha fatto la sua dichiarazione d’amore a Speranza e alla fine si è inginocchiato, tirando fuori l’anello. Una proposta di matrimonio tradizionale quindi, ma a tratti moderna visto il contorno. Dopo la proposta si è anche incendiata una scritta che recitava “Sposami”.

Ovviamente lei ha risposto di sì, quindi adesso organizzeranno il matrimonio. Alberto e Speranza si sposano dopo Temptation Island ed è forse un risvolto che in pochi si sarebbero aspettati. I due sembrano essere molto felici: hanno pubblicato poche storie dopo la proposta. Hanno annunciato il loro matrimonio e hanno ringraziato tutti per l’affetto e il sostegno. “Ora vi abbracceremo sempre insieme”, ha detto Alberto. Da oggi quindi faranno coppia fissa.

Presente alla proposta anche Annamaria e Antonio, che hanno partecipato all’edizione di luglio di Temptation Island. Annamaria ha spiegato che si trattava di un evento all’aperto e con tutte le precauzioni del caso, visto il Covid. Erano pochi presenti, tutti muniti di mascherine e ha parlato anche di test rapidi svolti.