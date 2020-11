Speranza Capasso è stata l’ospite del giorno di Giada Di Miceli, che ha scambiato quattro chiacchiere con lei nella trasmissione Non succederà più su Radio Radio. Come di consueto, la conduttrice ha ripercorso brevemente la storia di Speranza e Alberto a Temptation Island 2020. I due erano fidanzato da 16 anni, è stato lui a decidere di partecipare al reality show ma già nei primi giorni nel villaggio aveva dimostrato le idee chiare. Si è avvicinato alla tentatrice Nunzia, arrivando a baciarla durante il weekend da sogno. Nunzia in radio ha spiegato di aver aspettato prima di chiedere il falò di confronto per capire meglio sé stessa. Il bacio ha cambiato ben poco per lei, alla fine.

Speranza e Alberto sono usciti separati da Temptation Island, lui ha iniziato a sentire Nunzia che ha capito a un certo punto che lui stava facendo il doppio gioco. Alberto nella puntata Un mese dopo è stato smascherato, ma ha ripreso subito a corteggiare Speranza, dichiarandosi innamorato di lei. La Capasso ha raccontato che ancora oggi ogni tanto sente e vede Alberto. Ma continuano a discutere sempre delle stesse cose. A proposito del rapporto tra Alberto e Nunzia, Speranza ha detto:

“Lui mi ha sempre detto che ha chiamato Nunzia per chiederle come stava. Dopo qualche telefonata si sono visti. Le diceva di voler recuperare il rapporto con me. Tra uno e l’altra io la verità non posso mai saperla. Lei dice che si sono baciati, lui dice che non è stato un vero e proprio bacio. Io non credo a nessuno dei due”.

Dopo questi eventi, Alberto ha avuto dei chiarimenti anche con la famiglia di Speranza. Quest’ultima ha aggiunto che i suoi genitori lasciano a lei la scelta perché tengono solo alla sua felicità. Se lei lo perdonasse lo perdonerebbero anche loro. Alberto continua a corteggiare Speranza senza sosta nel tentativo di riconquistarla. Le manda delle composizioni floreali e negli ultimi giorni le ha organizzato una sorpresa facendole trovare dei palloncini in camera. Da parte di Alberto pare sia amore eterno ora come ora e i dubbi che aveva prima sono spariti. Ma cosa prova invece lei?

“Io a oggi se mi chiama rispondo. Abbiamo un cane insieme, lui viene a casa a vederlo e io non glielo negherò mai. Oggi penso che se lui mi vuole, mi vuole sempre. Non voglio che questi gesti siano dettati dalla situazione. Ho bisogno dei miei spazi. Se sarà si vedrà, il tempo ci darà le giuste risposte”.

Speranza non ha negato di provare ancora qualcosa per Alberto, ma ci sono altri fattori in ballo che vuole valutare. Adesso ha piena intenzione di ritrovare sé stessa. Quando si incontrano lei si appella alle disposizioni anti Covid e lo tiene a un metro di distanza, ha raccontato sorridendo. Tuttavia non vuole chiudere tutte le porte perché altrimenti non avrebbe modo di capire le reali intenzioni di Alberto.

Sulla tentatrice Nunzia non ha avuto nulla da dire: ritiene di dover giudicare il comportamento di Alberto, non quello della ragazza. Inoltre non la conosce, per cui non può avere un giudizio sulla persona. Non ha nascosto di avere dei dubbi sul reale coinvolgimento di Nunzia verso il suo ex fidanzato. Pare sia più propensa a credere che la ragazza si sia calata bene nei panni della tentatrice. Infine, Nunzia ha smentito le voci che la vorrebbero incinta di Alberto: “No, per niente. Non esiste, mi imbarazzo anche a ricevere la domanda”.