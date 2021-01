Temptation Island, Speranza ha perdonato Alberto? Svelata la verità

Cosa sta accadendo tra i due ex protagonisti dell’ottava edizione del reality delle tentazioni? A dare una risposta, in queste ultime ore, ci pensa il 33enne, il quale sembra ormai essersi rassegnato

Speranza Capasso e Alberto Maritato dopo Temptation Island 8 sono tornati insieme? In molti si chiedono cosa stia realmente accadendo ai due ex protagonisti del reality delle tentazioni. Hanno attirato l’attenzione dei telespettatori e lui sicuramente ha fatto infuriare un po’ tutti. Dopo ben sedici anni di relazione, avevano deciso di intraprendere questo percorso poiché stavano vivendo una dura crisi. La Capasso era pronta a fare il grande passo, mentre Alberto nutriva ancora degli importanti dubbi. Ed ecco che nel villaggio dei fidanzati Maritato si è lasciato andare con la tentatrice Nunzia Taglialatela. L’avvicinamento tra i due ha fatto infuriare non poco il pubblico, che ha insistentemente consigliato a Speranza di rifarsi una vita. La situazione è degenerata quando tra Alberto e Nunzia è arrivato un bacio passionale.

A mettere la parola fine alla loro relazione durante il falò di confronto è stato proprio il 33enne. Quest’ultimo ha esplicitamente dichiarato di non essere più innamorato della Capasso. A distanza di 30 giorni, Alessia Marcuzzi ha fatto avere un confronto ai due ed è avvenuto qualcosa di inaspettato. Speranza ha raccontato di essersi nuovamente avvicinata ad Alberto, con cui stava cercando di ritrovare la serenità perduta. Ma proprio durante questo confronto ha scoperto che, nel frattempo, il 33enne stava continuando a frequentare Nunzia! Le due ragazze si sono coalizzate e Alberto non ha più avuto alcuna giustificazione. Da questo momento, da parte di Maritato è iniziato un importante corteggiamento verso Speranza.

Sembrava disposto a tutto pur di riconquistare la fiducia della sua ormai ex fidanzata. Di recente la Capasso aveva fatto sapere che il tempo le avrebbe dato le dovute risposte. Ma sembra proprio che Alberto non sia riuscito a riconquistarla. Infatti, la storia d’amore oggi pare essersi conclusa definitivamente. Qualche giorno fa, il 33enne aveva condiviso un lungo messaggio dedicato a Speranza. Consapevole dei suoi errori, si era mostrano rammaricato per la decisione presa dalla Capasso di non dare un’altra opportunità alla loro storia.

In molti avevano pensato che tra loro tutto si fosse sistemato e, invece, Alberto in queste ultime ore dà una nuova conferma sulla rottura definitiva. Un utente, attraverso le domande su Instagram, chiede al 33enne se con Speranza è arrivato l’addio. “Al momento non ci sono i presupposti per ricominciare. Quindi è giusto che ognuno prenda la sua strada”, dichiara Alberto. Dunque, sembra proprio che la Capasso abbia deciso di rompere definitivamente con il fidanzato storico, che pare aver ormai accettato la cosa. Pertanto, non c’è stato alcun ritorno di fiamma tra Speranza e Alberto.