Temptation Island, Sonia M. ritocchini: foto del prima e dopo (una insospettisce)

Sembra che Sonia Mattalia di Temptation Island 2025 abbia deciso in passato di fare alcuni ritocchini. Ora, infatti, stanno facendo il giro del web alcune sue foto di qualche anno fa, che andrebbero a dimostrare il cambiamento fisico sul volto della partecipante già tanto amata. Insieme al fidanzato Alessio, Sonia è riuscita a conquistare uno spazio ampio della prima puntata di questa nuova edizione estiva.

Nella serata di ieri, infatti, è accaduto di tutto e i colpi di scena hanno visto protagonista proprio questa coppia. Seguita da oltre 3 milioni di telespettatori, la puntata è stata caratterizzata da alcuni dettagli legati a Sonia e Alessio mai accaduti prima nel reality show delle tentazioni. La produzione è arrivata a decidere di permettere all’avvocatessa di continuare la sua esperienza, da single, nel villaggio, come richiesto dalle sue compagne d’avventura in lacrime.

Alessio, invece, ha sconvolto tutti con le sue dichiarazioni forti e poi decidendo di non presentarsi al falò di confronto, chiudendo così la loro relazione. Fatti mai accaduti prima nel reality show e ora tutta l’attenzione è puntata su di loro. Il 39enne ha pianto molto all’idea di lasciare definitivamente Temptation Island. I suoi compagni d’avventura hanno tentato di rassicurarlo, ma inutilmente. Ora le anticipazioni segnalano che, come per Sonia, neanche per lui il percorso sotto le luci dei riflettori è finito qui.

Molti telespettatori stanno esprimendo solidarietà nei confronti dell’avvocatessa, che è diventata una sorta di mental coach nel villaggio delle fidanzate. “Una grande donna”, scrivono tutti sui social network. Ed ecco che proprio qui spuntano fuori alcune foto di qualche anno fa. In questi scatti, che la ritraggono anche insieme ad Alessio, Sonia appare con gli zigomi sicuramente meno pronunciati e dei lineamenti non scolpiti come oggi.

Non solo, uno scatto del 2017 la ritrae insieme al 39enne e a colpire è la didascalia: “Best Friends (Migliori amici)”. Questo dettaglio ha portato molti a pensare che potrebbe non esserci mai stata una relazione amorosa tra i due, ma solo un’amicizia. Ma è probabile che questa foto risalga a un periodo in cui Sonia e Alessio erano solo amici, ancora prima di dare inizio alla loro love story.