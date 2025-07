Temptation Island, Alessio umilia Sonia in un lampo: fantasie hot e squallore

Alessio e Sonia M. a Temptation Island 2025 sono subito protagonisti della prima puntata, in onda il 3 luglio 2025. La coppia si ritrova, infatti, al centro delle principali dinamiche di questo appuntamento. Dopo Valentina, è Sonia a dover guardare i primi sconvolgenti video. In tempi lampo, Alessio toglie la maschera e confessa sin da subito quali sono i suoi reali sentimenti. Il 39enne non si nasconde affatto e si confessa con dichiarazioni alquanto pesanti. E non è l’unico. Simone, che partecipa con Sonia B., ammette di essere anche lui un particolare sognatore.

Come già si era intuito con la clip di presentazione di Sonia e Alessio, in questa relazione c’è un serio problema che non è strettamente collegato alla differenza d’età. Parlando con il programma, subito dopo essere entrato nel villaggio con le varie tentatrici, il 39enne ha fatto delle ammissioni che lasciano sconvolta non solo la sua fidanzata, ma anche il pubblico. Infatti, c’è tanta solidarietà nei confronti dell’avvocatessa, che non ha trattenuto le lacrime di fronte a queste particolari confessioni.

“Non gliel’ho mai raccontato, perché non voglio distruggerla emotivamente. Ma è giusto che le cose vengano dette per quello che sono. Il vero motivo è che non so se a Sonia la amo ancora o se, peggio ancora, l’ho mai amata. Da qui a dire ‘la ami’, io sono sincero, purtroppo, non sono in grado di dirlo con certezza. Il mio sogno era quello di diventare avvocato e lei mi ha aiutato in questo. Forse ho confuso il sentimento di gradimento con quello dell’amore. Sto male dentro, soffro”

In questo modo, Alessio ha ammesso di aver seriamente pensato di non amare davvero Sonia, ma di averla solo sfruttata per riuscire a realizzare il suo sogno nel lavoro. Come ha raccontato poco dopo la sua fidanzata, pare che il 39enne non avesse le possibilità di studiare e raggiungere i suoi obiettivi. L’avvocatessa l’ha aiutato e ora, chiaramente, si sente sfruttata. Il pubblico è furioso con Alessio, in quanto è chiaro che Sonia si senta davvero a disagio, tanto che non riesce poi a trattenere le lacrime.

“Figura di me**a. La soddisfazione di piangere non gliela do. Dovevo vedere questo. Non è così simpaticone e allegrone. Io lo conosco come le mie tasche. Mia mamma lo sta crescendo come un figlio. I suoi genitori ce li ha solo sulla carta”

Sonia a Temptation Island crede che il suo fidanzato Alessio non la stia rispettando soprattutto perché con le sue parole abbastanza forti la starebbe mettendo in difficoltà. E non è finita qui. Il ragazzo si lascia andare ad altre confessioni, legate ad alcuni momenti in cui fa dei viaggi con il cervello:

“Da parte mia è calato il desiderio dal punto di vista fisico. Quando vede una donna che mi piace, immagino… Io sono un sognatore, quello che non posso ottenere lo immagino. Quando vedo una donna che mi piace ci voglio fare l’amore. Sento il desiderio, le voglio toccare, mi piace il contatto”

Anche Simone, il fidanzato di Sonia B., poco dopo confessa di avere dei sogni simili, vedendo altre ragazze. Tutti sognatori questi fidanzati, con tanto di caduta di stile.