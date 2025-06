Temptation Island, ecco Alessio e Sonia: il loro lavoro è una novità assoluta

Temptation Island scalda i motori. Il reality show delle tentazioni, che salvo cambiamenti dell’ultimo minuto aprirà i battenti in prima serata su Canale 5 giovedì 3 luglio, ha presentato la prima coppia. L’ufficializzazione è stata fatta attraverso i profili social del programma. Ecco quindi Alessio e Sonia, coppia non di ‘primo pelo’. Lui ha 39 anni, lei 48. Entrambi sono avvocati, una novità assoluta: a memoria, nella storia della trasmissione, non si ricorda alcun fidanzato o fidanzata laureati in giurisprudenza e iscritti all’albo degli avvocati.

Alessio e Sonia sono la prima coppia di Temptation Island 2025

Durante la clip di presentazione sono state rese note le motivazioni che hanno spinto l’uomo e la donna a mettersi in gioco. Inoltre il 39enne ha fatto sapere che è stato lui a prendere la decisione di contattare il reality Mediaset in quanto ritiene che il suo rapporto sta attraversando un momento complicato e negativo: “Sono Alessio, ho 39 anni e nella vita faccio l’avvocato. Ho scritto a Temptation Island perché il nostro rapporto è turbolento. E quindi io vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative, che mi fanno soffrite”.

Spazio poi alle considerazioni di Sonia, che ha quasi 10 anni in più del compagno. La donna ha confermato quanto detto da Alessio, raccontando che è vero che gli ultimi due anni di fidanzamento sono stati parecchio tosti. A inoltre aggiunto che forse avrebbe dovuto essere lei a scrivere a Temptation: “Io sono Sonia, ho 48 anni e anche io sono avvocato. Sinceramente avrei dovuto forse scrivere io perché nell’arco degli ultimi 2 anni io ho notato da parte sua un allontanamento. E soprattutto una serie di comportamenti e atteggiamenti nei miei confronti che mi fanno dubitare del suo sentimento“.

“Ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente perché l’ho aiutato quando è diventato avvocato – ha aggiunto Sonia -. E di fatto esercita, anche adesso, in casa mia. Purtroppo io in passato ho già subito una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e ad oggi non voglio più sbagliare”.

Temptation Island, la barca si incaglia

Le registrazioni del reality sono già iniziate. Quando il programma verrà messo in onda a partire dal 3 luglio, come riferisce fanpage.it, non verranno mostrate le immagini relative all’incidente avvenuto di fronte al Calalandrusa Resort, la nuova location scelta dalla produzione. Il fatto si è verificato nelle acque di Guardavalle Marina (Catanzaro). Cosa è successo?

L’imbarcazione usata per trasportare nei villaggi le coppie della nuova stagione di Temptation Island si è incagliata. Tutti i concorrenti erano già sbarcati e giunti in tranquillità al cospetto di Filippo Bisciglia quando c’è stato il patatrac. L’incidente si è verificato infatti mentre la nave stava percorrendo la strada di ritorno. Da evidenziare che, fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Da quanto emerso sull’episodio, la barca avrebbe impattato un relitto che l’avrebbe fatta incastrare a non molti metri dalla spiaggia che costeggia il resort.