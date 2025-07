Temptation Island, dramma mai visto: Alessio nel delirio, Sonia single ma resta

Sonia M. a Temptation Island 2025 ha deciso di concludere subito il suo percorso, chiedendo il falò di confronto ad Alessio, che si è mostrato subito dopo in uno stato delirante. Quest’ultimo si è lasciato andare a confessioni scottanti che hanno, inevitabilmente, colpito nel profondo l’avvocatessa. Dopo una relazione di otto anni, Alessio si è reso conto che potrebbe non aver mai iniziato ad amare la sua fidanzata. Inoltre, nel villaggio delle tentazioni, il 39enne si è lasciato travolgere dal divertimento, avvicinandosi a più tentatrici.

Sonia è arrivata alla conclusione che è stata solo sfruttata, dopo le forti dichiarazioni di Alessio nella prima puntata. Prima di raggiungere Filippo Bisciglia al falò, l’avvocatessa si è lasciata andare a un discorso motivazionale con consigli importanti alle altre fidanzate:

“Appena vedete qualcosa che non vi piace e che non vi fa stare bene, prendete e ve ne andate. E non provate assolutamente a chiudere gli occhi, perché meritate di meglio”

Le sue parole hanno toccato molto i telespettatori, che l’hanno definita la “Queen” e la “mental coach” di questa edizione. Le altre fidanzate non sono riuscite a trattenere le lacrime e si sono lasciate andare a un appello alla produzione: “Vi prego di fare uno strappo alla regola e far rientrare Sonia”. L’avvocatessa ha espressamente anticipato che qualora Alessio non avesse accettato la sua richiesta, lei se ne sarebbe comunque andata. In questo modo, anche l’esperienza del fidanzato si sarebbe conclusa in automatico, come prevede il regolamento del programma.

Mentre si ritrovava a giocare a nascondino con i compagni e le tentatrici, Alessio di Temptation Island 2025 ha ricevuto la spiazzante notizia legata alla decisione di Sonia di avere già un falò di confronto. E non ha reagito affatto bene.

Temptation Island, Alessio perde la ragione: delirio nella prima puntata

Alessio ha subito dichiarato ai suoi compagni d’avventura di non voler andare al falò di confronto, mostrandosi sconvolto e spiazzato. Addirittura si è detto lui quello deluso. “Cosa penso che è successo? Le chiacchiere, ecco cosa conta nella vita”, così si è sfogato il 39enne. I suoi compagni l’hanno rassicurato, facendogli presente che Sonia potrebbe essersi trovata male nel villaggio. Ma la verità Alessio la sa, in quanto è consapevole di aver fatto delle dichiarazioni forti.

Allo stesso tempo, non ha fatto alcun mea culpa, anzi ha cercato di passare come vittima, autoaccusandosi di essere un mostro. Amareggiato, Alessio si è poi diretto sulla riva e, vicino a delle enormi pietre, ha iniziato a piangere. Antonio l’ha raggiunto e l’ha invitato a seguirlo, ma lui in lacrime gli ha chiesto di lasciarlo in pace. “Per portarmi, mi devi trascinare”, ha affermato piangendo. Urlando e lasciandosi andare ad altre confessioni, Alessio si è mostrato in uno stato di delirio totale.

“Non me la merito questa vita di me**a. Sono un bravo ragazzo, te lo giuro. Per quattro cavolate che ha sparato la mia bocca. Sì, siete fratelli e non vi vedrò più. Lo so come funziona questa vita. Ascoltami Antonio, per me è finita. Io le occasioni non le ho mai avute. Questa occasione non me la devi togliere se mi ami. Questa occasione me la sono costruita io. Immaginavo di essere uno dei più grandi e avrei voluto assumere un ruolo di consigliere e aiutarvi a essere persone migliori. Io problemi li risolviamo, ma questa cosa me la devi far fare, perché me sono andata a prendere”

Gli altri suoi compagni d’avventura hanno cercato di rassicurarlo, ma Alessio nella prima puntata di Temptation Island ha vissuto ancora attimi di delirio. Intanto, Filippo Bisciglia ha di nuovo raggiunto Sonia e insieme hanno atteso di scoprire la decisione del 39enne. Tramite le sue parole, diventa chiaro che Alessio ha fatto molto per approdare in un programma televisivo, probabilmente per realizzare uno dei suoi sogni.

“No, mi dispiace Filippo”, così Alessio ha dichiarato di non voler raggiungere Sonia quando il conduttore l’ha invitato a dargli una sistemata e a partecipare al falò di confronto. A questo punto, parlando con i suoi compagni, il 39enne si è lasciato andare a un’altra spiazzante confessione:

“Io questo programma me lo sono studiato nel cervello e l’ho fatto studiare a lei. Adesso ti dico la cosa più importante e poi ti dico cosa faccio. Se tu questo lo sapevi e nonostante questo l’hai fatto. Sai cosa significa? Chi non mi ama sei tu. Posto che io non ho capito niente, allora se è così, sono io che ho capito che non mi ami. Io non ci vengo e me ne vado”

A un certo punto, Alessio ha anche lanciato una sedia a sdraio. “La deve far ragionare lui, solo lui può farlo”, così poi il 39enne ha chiesto che ci pensasse Filippo Bisciglia a far cambiare idea a Sonia.

Temptation Island, non era mai accaduto prima: Alessio non va al falò e Sonia resta lo stesso

Filippo Bisciglia è corso a riportare quanto accaduto a Sonia. “Questa è l’ennesima dimostrazione del suo egoismo”, ha dichiarato l’avvocatessa delusa. A questo punto, il conduttore le ha fatto una proposta mai arrivata prima a Temptation Island: può restare nel villaggio su richiesta delle sue compagne d’avventura. Sonia M. ha subito accettato felice di tornare nel villaggio, a quanto pare ora da single. Le anticipazioni, date a Bisciglia, segnalano che la loro storia “è tutt’altro che finita”. Anche in questo caso, non era mai accaduto prima.