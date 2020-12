Temptation Island Sofia, Stefano di UeD sgancia la bomba: “Una recita…”

Stefano Torrese sgancia la bomba su Sofia Calesso, ex partecipante di Temptation Island. La 30enne ha preso parte al reality insieme ad Alessandro Medici, con cui ha una relazione da circa quattro anni e mezzo. All’interno del programma la loro esperienza non è proseguita nel migliore dei modi, ma durante il falò di confronto finale è arrivato il lieto fine. In seguito, quando è arrivato il momento di scoprire cosa fosse accaduto un mese dopo la loro uscita dalla trasmissione, Sofia e Alessandro avevano fatto sapere al pubblico di essersi separati. Pare che la famiglia del 47enne non abbia un pensiero positivo sulla Calesso. Ma ecco che, dopo questo finale, Sofia e Alessandro sono riusciti a ritrovare la serenità e a tornare insieme. Sui social spesso condividono foto, in cui appaiono felici e spensierati.

A noi di GossipeTv, Stefano Torrese racconta qualcosa di sconvolgente su Sofia! L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ammette di conoscere la Calesso. Secondo il suo racconto, la 30enne lo avrebbe contattato più volte chiedendogli di incontrarsi, anche insistendo. Non solo, Stefano afferma che Sofia si dichiarava single in queste conversazioni. A detta dell’ex cavaliere, la Calesso avrebbe finto durante la sua esperienza nel reality.

“Il suo percorso a Temptation è tutta una recita, ma a me non importa. Quello che mi ha dato fastidio è che insisteva per vedermi, prendendomi in giro senza ritegno”.

Torrese si riferisce al periodo precedente alla partecipazione di Sofia e Alessandro al reality delle tentazioni. “Mi scriveva di tutto e di più, ci siamo anche visti un paio di volte”, dichiara ancora Stefano. L’ex cavaliere ci tiene, inoltre, a precisare che non era a conoscenza del fatto che la Calesso fosse fidanzata, finché non l’ha vista nel programma di Canale 5. Quando ha scoperto questa realtà, Stefano si è sentito preso in giro. Detto ciò, Torrese assicura di essere in possesso di chat che potrebbero provare queste sue accuse.

Attacchi molto forti quelli che Stefano riserva a Sofia. Questa è la verità di Torrese, che può essere ovviamente commentata dalla diretta interessata. L’ex cavaliere appare abbastanza convinto della sua versione dei fatti. Non resta ora che attendere per scoprire se la Calesso vorrà prendere una posizione su questa faccenda e raccontare la sua verità. Di recente, proprio Sofia ha detto la sua sulla probabile partecipazione di Carlotta Dell’Isola al GF Vip!